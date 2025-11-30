БАРТУЛОВИЧ: «Разочарованы таким счетом. Надо забивать»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги против «Эпицентра» (0:0).

– Младен, по вашим эмоциям видно, что ничья для вас – неудовлетворительный результат. Сегодня было заметно, что во многих игровых эпизодах «Эпицентр» нейтрализовывал вашу команду?

– Да, мы разочарованы сегодняшним счетом. В начале матча у нас была нервозность, было много ненужных ошибок. Первый тайм получился неудачным — можно сказать, что у нас не было ярких моментов. Но во втором тайме, считаю, у нас уже возникли хорошие шансы, где можно было забивать и выигрывать этот матч. Что касается соперника, я считаю, что они сыграли очень хорошо. Команда здорово оборонялась, они работали так же, как в последнем матче с «Полесьем» – я его смотрел. Было трудно вскрывать эту оборону, потому что они действовали агрессивно. Итоговый счет – 0:0. Как есть, нужно забивать.

– Вы сказали о нервозности подопечных, но на поле было много борьбы со стороны футболистов?

– Да. Сейчас конец года, и все команды хотят зарабатывать очки. У «Эпицентра» тоже идет борьба за выживание, поэтому им очки сейчас очень нужны. Нам тоже жизненно необходимы баллы, потому что мы хотим подниматься. Нужно забивать в таких матчах, чтобы брать три очка.

– Было видно в первом тайме, что вы недовольны игрой Мба, которого после перерыва заменил Итодо, но всё же не удалось обострить атакующие действия?

– Я считаю, что у нас были моменты: Когут мог забивать, у Итодо был хороший шанс на добивании с двух метров, Крупский тоже попал в стойку. Были моменты, можно было забивать, но сегодня не забили. У нас есть одно очко, которое мы взяли в игре против сложного соперника. «Эпицентр» уже немного набрал ход в УПЛ.