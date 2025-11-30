30.11.2025 15:30 – FT 0 : 0
Эпицентр – Металлист 1925 – 0:0. Снова ничья, снова нули. Обзор матча
30 ноября прошел матч 14-го тура УПЛ
30 ноября в 15:30 начался матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Эпицентр» и «Металлист 1925».
Местом проведения поединка стала арена «Левый Берег» в Киевской области. Главный судья – Клим Заброда.
Обe команды создали несколько голевых моментов, однако реализовать их так и не удалось.
Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 30 ноября
«Эпицентр» – «Металлист 1925» – 0:0
