Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр – Металлист 1925 – 0:0. Снова ничья, снова нули. Обзор матча
Премьер-лига
Эпицентр
30.11.2025 15:30 – FT 0 : 0
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 19:07
409
0

Эпицентр – Металлист 1925 – 0:0. Снова ничья, снова нули. Обзор матча

30 ноября прошел матч 14-го тура УПЛ

30 ноября 2025, 19:07
409
0
Эпицентр – Металлист 1925 – 0:0. Снова ничья, снова нули. Обзор матча
ФК Металлист 1925

30 ноября в 15:30 начался матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Эпицентр» и «Металлист 1925».

Местом проведения поединка стала арена «Левый Берег» в Киевской области. Главный судья – Клим Заброда.

Обe команды создали несколько голевых моментов, однако реализовать их так и не удалось.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 30 ноября

«Эпицентр» – «Металлист 1925» – 0:0

Лондонское дерби. Обмен уколами: Арсенал и Челси разошлись миром в АПЛ
БАРТУЛОВИЧ: «Разочарованы таким счетом. Надо забивать»
Дома заждались. Полесье уверенно переиграло Зарю
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Металлист 1925 видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
