В четырнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в пятницу, 28 ноября, в Киеве встретятся «Оболонь» и «Колос». «Пивовары» попытаются исправиться за разгромное поражение в прошлом туре, тогда как «колоски» постараются доказать, что победа над «Динамо» оказалась неслучайной.

Оболонь

Прошлый тур «пивовары» хотят поскорее забыть как самый страшный сон, потому что проиграть «Шахтеру» 0:6 на собственном поле (еще и в меньшинстве) не только неприятно, но и очень больно как физически, так и психологически. К тому же это поражение стало самым разгромным в истории «Оболони».

Игроки команды утверждают, что причины неудачи нужно искать в себе, ведь первый мяч «Оболонь» пропустила под занавес первого тайма, а потому сыграй вничью первые 45 минут, то может и не было бы тех шести голов.

Однако сейчас «пивоварам» нужно забыть тот матч и готовиться к поединку против «Колоса», который сейчас постепенно набирает обороты.

Отметим, что игру против «Колоса» пропустит дисквалифицированный Сергей Суханов. Также команде не помогут из-за травм Денис Марченко и Максим Грисьо.

Колос

Для «колосков» сейчас все складывется гораздо лучше, чем было месяц назад. После четырех матчей без побед, «Колос» очень быстро смог создать другую серию, но уже с аналогичным количеством поединков без поражений. В этот отрезок времени команда Руслана Костышина вырвала ничью на последних минутах с «Александрией» и в гостях обыграла «Кудровку», став первой, кому это удалось сделать.

А вишенкой на торте стала виктория над «Динамо», которое не без того находилось в кризисе. О чем вообще можно говорить, если после поражения наставник киевлян Шовковский не пришел на флеш-интервью, а после (после матча Лиги конференций с «Омонией») вообще был уволен со своего поста.

Поэтому сейчас как не как «колоскам» важно будет доказать, что та игра была больше закономерной, чем случайной, а идеальной возможностью эстанет игра против кусючей «Оболони», которая на матч против «Колоса» настраивается словно на последний бой.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне сыграли 11 матчей, где четырежды побеждал «Колос», 1 победа на счету «Оболони», и в шести поединках была зафиксирована ничья. Разница мячей составляет 14-9 в пользу «колосков». Последний матч между этими командами завершился нулевой ничьей.

Прогноз на противостояние

К этой игре команды подходят в разных статусах: «Колос» поднялся на четвертое место, и имеет все шансы обойти «Полесье», в то время как «Оболони» очень важно будет реабилитироваться за провал в крайнем поединке. Однако недостатком этого противостояния является то, что пять последних поединков были завершены ничейным результатом, четыре из которых оказались безголевыми. Поэтому мы прогнозируем, что будет не так много забитых мячей, а ничья устроит оба коллектива.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Федоровский, Шевченко, Дубко, Семенов, Приймак, Ильин, Чех, Курко, Кулаковский, Нестеренко, Устименко

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Понедельник, Элиас, Ррапай, Демченко, Алефиренко, Климчук, Гусол

