Ничейный синдром. Оболонь и Колос поделили очки

В Киеве состоялся стартовый матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Оболонь» и «Колос». Ковалевская команда после серии удачных результатов вплотную приблизилась к лидерам чемпионата, в то время как «пивовары», одержавшие всего одну победу в предыдущих трех встречах, обосновались в нижней части турнирной таблицы. В сегодняшнем противостоянии киевлянам не мог помочь дисквалифицированный Суханов, и это была существенная потеря для «пивоваров».

Интересно, в УПЛ «Оболонь» и «Колос» провели четыре очные дуэли, и все они завершились вничью. А была еще кубковая игра, основное и дополнительное время которой также завершились с ничейным результатом.

После стартового свистка команды не спешили форсировать события, пытаясь вести игру без авантюрных действий. Соперники обменивались позиционными атаками, которые, впрочем, не приводили к остроте возле ворот. При этом игра часто останавливалась свистком арбитра, который фиксировал фолы с обеих сторон.

В целом ход встречи вполне оправдывал ожидания, ведь эти команды делают ставку на надежную оборону. И все же, ковалевцы демонстрировали большую нацеленность на ворота, а врывания в свободные зоны Салабая могли завершиться неприятностями для «Оболони». А незадолго до перерыва коварный удар Цурикова едва не заставил ошибиться голкипера Федоривского. К сожалению, доиграть первый тайм не удалось из-за объявления воздушной тревоги.

В начале второй половины встречи рисунок игры не изменился. На поле было много борьбы и мало обострений возле ворот. Добавить зрелищности поединку мог забитый гол, но предпосылок для этого команды практически не создавали. Только в середине второго тайма по-настоящему опасный момент упустил Демченко, удар которого из выгодной позиции самоотверженно заблокировал Дубко. А вскоре Федоривский среагировал на удар Понедельника из угла штрафной. «Пивовары» ответили острым выпадом, который ударом в руки голкиперу завершил Нестеренко.

В конце поединка гости попытались вырвать победу, но сделать это не смогли. Финальный свисток зафиксировал очередной ничейный результат в противостояниях киевлян с ковалевцами. В следующем туре, который закроет программу первого круга УПЛ, киевская команда проведет гостевой поединок с ЛНЗ, а «Колос» будет принимать «Шахтер».

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Бычек – 5,5, Теслюк – 5,5, Пасич – б/о, Семенов – 5,5

«Колос» (замены): Гусол – 6,0, Алефиренко – 6,0, Оевуси – 5,5

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Оболонь» - «Колос» - 0:0

Предупреждения: Шевченко, 58, Прокопенко, 82, Дубко, 88, Семенов, 90+2 – Гусол, 87

«Оболонь»: Федоривский – Шевченко, Дубко, Приймак, Прокопенко – Чех, Черненко – Нестеренко (Пасич, 85), Слободян (Семенов, 85), Мединский (Бычек, 73) – Устименко (Теслюк, 73)

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Красничи, Козик, Понедельник – Элиас – Салабай (Гусол, 72), Ррапай, Демченко, Кане (Алефиренко, 72) – Климчук (Оевуси, 82)

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)

Удары (в створ): 6 (2) – 15 (5)

Угловые: 1 – 6

Оффсайды: 0 – 2

ОБОЛОНЬ – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 3°C