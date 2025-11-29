Александр АНТОНЕНКО: «Мы всегда хотим, чтобы к нам относились справедливо»

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал ничью против ковалевского «Колоса» (0:0) в матче 14-го тура УПЛ.

– Прежде всего, хочу сказать, что после поражения в прошлом туре для нас было очень важно сегодня добиться положительного результата. Конечно, мы хотели победить, все хотят победить, но полученный ничейный результат, я думаю, после того, как мы уступили в прошлом туре, это для нас положительно.

– Как вы оцениваете работу судей? Согласны ли вы с трактовкой эпизодов? Не считаете ли вы, что арбитр был слишком строг к вашей команде?

– Возможно, так казалось. Конечно, мы всегда хотим, чтобы к нам относились справедливо. Любая команда, любой тренер хочет, чтобы к его команде относились справедливо. Но если арбитр выбрал такое направление ведения игры... Уже в первый раз говорю об этом, если говорить о действиях арбитров, то это почему-то воспринимается как оправдание. Ни в коем случае мы никогда не оправдываемся. Мы команда очень боевая, команда, которая хочет побеждать в каждой игре.