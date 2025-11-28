В пятницу, 28 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Оболонь» встретится с «Колосом». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 18:00.

Перед этим поединком обеим коллективам удалось одновременно и порадовать, и разочаровать собственных болельщиков. «Пивовары» разгромно влетели более звездным «горнякам», а «Колос» благодаря дублю Юрия Климчук обыграл «Динамо», тем самым спровоцировав увольнение наставника киевлян. Сейчас эти команды решают противоположные задачи, но сойдутся в очном противостоянии, которое напоминает настоящие баталии, ведь в пяти последних очных встречах команды сыграли вничью, при этом четыре раза был зафиксирован нулевой счет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

