  Оболонь – Колос. Текстовая трансляция матча
Оболонь
28.11.2025 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 13:08
Оболонь – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В пятницу, 28 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Оболонь» встретится с «Колосом». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 18:00.

Перед этим поединком обеим коллективам удалось одновременно и порадовать, и разочаровать собственных болельщиков. «Пивовары» разгромно влетели более звездным «горнякам», а «Колос» благодаря дублю Юрия Климчук обыграл «Динамо», тем самым спровоцировав увольнение наставника киевлян. Сейчас эти команды решают противоположные задачи, но сойдутся в очном противостоянии, которое напоминает настоящие баталии, ведь в пяти последних очных встречах команды сыграли вничью, при этом четыре раза был зафиксирован нулевой счет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Оболонь
28 ноября 2025 -
18:00
Колос Ковалевка
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
