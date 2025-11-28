Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
«Верес» в матчах с «Карпатами» еще не побеждал

ФК Карпаты

В субботу, 29 ноября, «Карпаты» на стадионе «Авангард» сыграют выездной матч 14-го тура УПЛ против «Вереса». Ровенчане «львов» еще не побеждали.

Верес

«Верес» в прошлом туре в гостях сыграл вничью с «Кривбассом» и в турнирной таблице находится рядом с «Карпатами» – на 10-м месте. После матча главный тренер Олег Шандрук отметил: «Это был хороший, насыщенный событиями матч. «Кривбасс» был более эффективным в первом тайме, мы – во втором. В общем – закономерный результат».

«Красно-черные» имеют лишь на одно очко меньше «Карпат», что добавляет интриги этому поединку. Беспроигрышный сериал ровенчан в чемпионате длится 6 игр: две победы и четыре ничьи. Для «Вереса» это будет 220-й матч в УПЛ, в том числе 30-й домашний при Олеге Шандруке.

С особыми эмоциями готовятся к игре Дмитрий Клец, который выступал за «старые» «Карпаты» и может забить 10-й гол в УПЛ, Андрей Кожухарь и Ростислав Тарануха, защищавшые цвета и нынешних «Карпат». В текущем чемпионате за «Верес» выступало 25 игроков, в том числе 8 легионеров.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата дома уступили «Металлисту 1925» со счетом 1:2. После игры главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко отметил: «Этот результат разочаровывает в плане того, что команда создавала моменты и играла на победу. Мы превосходили соперника по агрессии, по тому, как мы доходили до финальной трети и создавали там возможности. Надо быть агрессивнее, иначе голов не будет».

В предыдущих трех выездных матчах «Карпаты» очков не теряли, удерживая клубный рекорд. «Зелено-белые» сохраняют еще две гостевые клубные рекордные серии в УПЛ: голевую из 10-ти игр (17 голов) и беспроигрышную из 5-ти игр (три победы и две ничьи).

Для Владислава Лупашко это будет 50-й тренерский матч на топ-уровне: 44 – в УПЛ и 6 – в Кубке. «Зелено-белые» могут провести 10-й безголевой матч в чемпионатах. Сможет помочь своей команде молдавский легионер «Карпат» Владислав Бабогло, который отбыл дисквалификацию.

Статистика встреч

«Зелено-белые» раньше встречались с «Вересом» всего два раза в УПЛ. И в прошлом сезоне львовская команда не проигрывала, одержав победу и сыграв вничью. Предыдущая игра на поле «красно-черных» состоялась 3 августа 2024 года и завершилась вничью со счетом 0:0. А вскоре во Львове «Карпаты» разгромили «Верес» со счетом 5:0, одержав свою самую крупную победу в УПЛ.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Афанасьев (Харьков), для которого это будет 25-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели 2 гостевые игры и одержали две победы. «Верес» при Афанасьеве тоже провел 2 игры и потерпел два поражения.

Прогноз на противостояние

Беспроигрышный сериал «Вереса» в чемпионате длится 6 игр. «Карпаты» удерживают клубную выездную рекордную беспроигрышную серию в УПЛ из 5-ти игр.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.46 для ровенчан и 2.23 для львовской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогнозируем ничью на стадионе «Авангард».

Ориентировочные составы:

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Вовченко, Смиян, Харатин, Бойко, Шарай, Уэсли, Айдин, Тарануха.

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Сыч, Бабогло, Жан Педросо, Пауло Витор, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Шах, Краснопир.

