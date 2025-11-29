Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Карпат рассказал, чего команде не хватило для победы в УПЛ
Премьер-лига
Верес
29.11.2025 18:00 – FT 0 : 0
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 21:57 | Обновлено 29 ноября 2025, 22:31
351
0

Тренер Карпат рассказал, чего команде не хватило для победы в УПЛ

Владислав Лупашко – о ничьей против «Вереса»

29 ноября 2025, 21:57 | Обновлено 29 ноября 2025, 22:31
351
0
Тренер Карпат рассказал, чего команде не хватило для победы в УПЛ
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко проанализировал поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса», который завершился вничью (0:0).

– По рисунку игры с нашей стороны оцениваю матч положительно. Доминирование на мяче, контроль пространства и создание голевых моментов. На протяжении большого отрезка времени мы находились в финальной трети. Поэтому это однозначно положительные моменты. Что касается негативных, то это уже второй матч подряд, когда мы не можем реализовать то, что создаём. Это немного огорчает, но мы понимаем, в чём причина. Некоторая недостаточная агрессия у отдельных наших игроков группы атаки. Чтобы забивать голы, нужно быть агрессивным и добегать до нужных зон.

– Ваши замены были продиктованы игрой или заранее спланированы?

– Некоторые были запланированы, некоторые вызваны тем, что происходило на футбольном поле. Вы же понимаете, что Адамюка мы не собирались менять. Если вопросов нет, я бы хотел поблагодарить наших фанатов. Мы снова играли в Ровно, и снова на матче было много наших болельщиков. Они дают игрокам много сил, мотивации. Мы благодарны за ту горячую поддержку, которую они оказали команде. Думаю, мы отблагодарили их своей игрой. К сожалению, не смогли отблагодарить победой.

– Понятно ли уже, что за травма у Адамюка?

– Нет, пока непонятно. Сейчас едем на базу, и думаю, что завтра он поедет на обследование.

– Почему Пауло Витор сегодня отсутствовал в заявке?

– У него на неделе было небольшое повреждение, и он пропустил несколько дней. Мы решили не рисковать его здоровьем и взяли тех игроков, которые готовы и мотивированы. Сегодня вместо него вышел Федор и выглядел довольно неплохо. Поэтому, когда кто-то выбывает, это не должно никого пугать, ведь за его спиной всегда есть тот, кто хочет играть и доказывать своё право на место на поле.

– В последнее время матчи между «Карпатами» и «Вересом» имеют свою атмосферу. Не считаете ли вы, что это начало какого-то западноукраинского дерби?

– Согласен с вами, что когда есть азарт, стремление к борьбе и созданию моментов – это добавляет краски матчам. А когда две команды играют в таком стиле, такие поединки привлекают внимание. Я считаю, что здесь, в Ровно, всем командам нелегко играть. Приезжая сюда, каждая команда понимает, что соперник здесь достаточно крепкий, с ним непросто. А когда команда выходит и не боится играть против «Вереса», то это всегда интересно. «Верес» делает акцент на контригре, им нравится, когда соперник контролирует мяч. Уверен, что здесь не так много команд решаются играть первым номером, ведь понимают риск получить контратаку. Поэтому эти матчи интересны, и я согласен, что они будут привлекать внимание болельщиков и зрителей.

– Добавляло ли противостоянию определённую искру положение команд в турнирной таблице?

– Честно говоря, я не смотрю в турнирную таблицу, не знаю, какое место занимает «Верес». Я хочу быть сфокусирован на тех нюансах, которые важны. Выигрывать то количество матчей, которое мы заслуживаем, забивать столько голов, сколько можем и должны забивать, и эти моменты нам нужно улучшать. Это та плоскость, на которой я должен быть сосредоточен и где хочу что-то менять. А всё остальное для меня не так важно. С кем мы играем, против кого играем, в каком городе играем – настрой везде одинаковый.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
Тренер Вереса: «Как минимум одна команда наиграла на гол»
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Владислав Лупашко чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Карпаты пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
Футбол | 29 ноября 2025, 14:44 10
Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо

Иван Гецко прокомментировал увольнение Александра Шовковского

Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Футбол | 29 ноября 2025, 11:21 16
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»

Специалист вспомнил, каким футболистом был Игорь Костюк

ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29.11.2025, 20:00
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Милан – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 29.11.2025, 22:16
Милан – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Милан – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 29.11.2025, 08:15
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 65
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 82
Футбол
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем