Тренер Карпат рассказал, чего команде не хватило для победы в УПЛ

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко проанализировал поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса», который завершился вничью (0:0).

– По рисунку игры с нашей стороны оцениваю матч положительно. Доминирование на мяче, контроль пространства и создание голевых моментов. На протяжении большого отрезка времени мы находились в финальной трети. Поэтому это однозначно положительные моменты. Что касается негативных, то это уже второй матч подряд, когда мы не можем реализовать то, что создаём. Это немного огорчает, но мы понимаем, в чём причина. Некоторая недостаточная агрессия у отдельных наших игроков группы атаки. Чтобы забивать голы, нужно быть агрессивным и добегать до нужных зон.

– Ваши замены были продиктованы игрой или заранее спланированы?

– Некоторые были запланированы, некоторые вызваны тем, что происходило на футбольном поле. Вы же понимаете, что Адамюка мы не собирались менять. Если вопросов нет, я бы хотел поблагодарить наших фанатов. Мы снова играли в Ровно, и снова на матче было много наших болельщиков. Они дают игрокам много сил, мотивации. Мы благодарны за ту горячую поддержку, которую они оказали команде. Думаю, мы отблагодарили их своей игрой. К сожалению, не смогли отблагодарить победой.

– Понятно ли уже, что за травма у Адамюка?

– Нет, пока непонятно. Сейчас едем на базу, и думаю, что завтра он поедет на обследование.

– Почему Пауло Витор сегодня отсутствовал в заявке?

– У него на неделе было небольшое повреждение, и он пропустил несколько дней. Мы решили не рисковать его здоровьем и взяли тех игроков, которые готовы и мотивированы. Сегодня вместо него вышел Федор и выглядел довольно неплохо. Поэтому, когда кто-то выбывает, это не должно никого пугать, ведь за его спиной всегда есть тот, кто хочет играть и доказывать своё право на место на поле.

– В последнее время матчи между «Карпатами» и «Вересом» имеют свою атмосферу. Не считаете ли вы, что это начало какого-то западноукраинского дерби?

– Согласен с вами, что когда есть азарт, стремление к борьбе и созданию моментов – это добавляет краски матчам. А когда две команды играют в таком стиле, такие поединки привлекают внимание. Я считаю, что здесь, в Ровно, всем командам нелегко играть. Приезжая сюда, каждая команда понимает, что соперник здесь достаточно крепкий, с ним непросто. А когда команда выходит и не боится играть против «Вереса», то это всегда интересно. «Верес» делает акцент на контригре, им нравится, когда соперник контролирует мяч. Уверен, что здесь не так много команд решаются играть первым номером, ведь понимают риск получить контратаку. Поэтому эти матчи интересны, и я согласен, что они будут привлекать внимание болельщиков и зрителей.

– Добавляло ли противостоянию определённую искру положение команд в турнирной таблице?

– Честно говоря, я не смотрю в турнирную таблицу, не знаю, какое место занимает «Верес». Я хочу быть сфокусирован на тех нюансах, которые важны. Выигрывать то количество матчей, которое мы заслуживаем, забивать столько голов, сколько можем и должны забивать, и эти моменты нам нужно улучшать. Это та плоскость, на которой я должен быть сосредоточен и где хочу что-то менять. А всё остальное для меня не так важно. С кем мы играем, против кого играем, в каком городе играем – настрой везде одинаковый.