В субботу, 29-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и львовские «Карпаты». Матч пройдет во Ровно, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

У команды Владислава Лупашко вроде бы и начала наклевываться какая-то серия побед, но после успешных игр против ЛНЗ и «Кривбасса» (дважды по 1:0), «Карпаты» уступили «Металлисту 1925» (1:2), поэтому придется искать начало для новой серии. Тем временем коллектив Олега Шандрука не проигрывает уже шесть матчей чемпионата кряду. Правда выиграл из них только два. Так что с «Вересом» проще потерять очки в борьбе, нежели определить сильнейшего.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

