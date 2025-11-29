Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Верес
29.11.2025 18:00 - : -
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 02:23 | Обновлено 29 ноября 2025, 02:24
Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В субботу, 29-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и львовские «Карпаты». Матч пройдет во Ровно, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

У команды Владислава Лупашко вроде бы и начала наклевываться какая-то серия побед, но после успешных игр против ЛНЗ и «Кривбасса» (дважды по 1:0), «Карпаты» уступили «Металлисту 1925» (1:2), поэтому придется искать начало для новой серии. Тем временем коллектив Олега Шандрука не проигрывает уже шесть матчей чемпионата кряду. Правда выиграл из них только два. Так что с «Вересом» проще потерять очки в борьбе, нежели определить сильнейшего.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Верес
29 ноября 2025 -
18:00
Карпаты Львов
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
