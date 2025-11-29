Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Карпаты – 0:0. Безголевая встреча в УПЛ. Обзор матча
Премьер-лига
Верес
29.11.2025 18:00 – FT 0 : 0
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 20:44 |
667
0

Верес – Карпаты – 0:0. Безголевая встреча в УПЛ. Обзор матча

29 ноября прошел матч 14-го тура УПЛ

29 ноября 2025, 20:44 |
667
0
Верес – Карпаты – 0:0. Безголевая встреча в УПЛ. Обзор матча
ФК Карпаты

29 ноября в 18:00 стартовал матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» Ровно и «Карпаты» Львов.

Местом проведения встречи стала арена «Авангард» в Ровно. Главный судья матча – Александр Афанасьев.

Поединок между командами завершился вничью, ни одному из коллективов забить не удалось – 0:0.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 29 ноября

«Верес» – «Карпаты» – 0:0

По теме:
Игрок ЛНЗ: «Еще в первом тайме могли снять все вопросы»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Проспер уходит в Шахтер? Будет официальная информация»
Засуха в туре УПЛ продолжается. Верес и Карпаты в Ровно голов не забивали
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Карпаты видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стабильность – признак мастерства. ЛНЗ победил Кудровку
Футбол | 29 ноября 2025, 17:24 53
Стабильность – признак мастерства. ЛНЗ победил Кудровку
Стабильность – признак мастерства. ЛНЗ победил Кудровку

Команда Виталия Пономарева в очередной раз взяла верх, забив один мяч

ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29 ноября 2025, 20:00 4
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного

«Монако» победил чемпиона Лиги 1

Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Футбол | 29.11.2025, 06:02
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Футбол | 28.11.2025, 23:13
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29.11.2025, 07:53
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 30
Футбол
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 34
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 72
Футбол
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем