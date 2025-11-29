29.11.2025 18:00 – FT 0 : 0
Верес – Карпаты – 0:0. Безголевая встреча в УПЛ. Обзор матча
29 ноября прошел матч 14-го тура УПЛ
29 ноября в 18:00 стартовал матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» Ровно и «Карпаты» Львов.
Местом проведения встречи стала арена «Авангард» в Ровно. Главный судья матча – Александр Афанасьев.
Поединок между командами завершился вничью, ни одному из коллективов забить не удалось – 0:0.
Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 29 ноября
«Верес» – «Карпаты» – 0:0
