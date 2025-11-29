Засуха в туре УПЛ продолжается. Верес и Карпаты в Ровно голов не забивали

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук после ничьи в прошлом туре с «Кривбассом» в стартовом составе своих подопечных сделал одну замену. Вместо Вовченка на поле вышел Гончаренко. В «Карпатах» Владислав Лупашко после поражения от «Металлиста 1925» произвел существенные кадровые изменения. Вместо Полегенько, Жана Педрозу, Паулу Витора. Костенка, Краснопира в игру вступили Мирошниченко, Бабогло, Альварес, Игор Невес и Федор.

Травмировался на разминке Стамулис, потому с начала игры действовал Протасевич. Первый опасный момент возник у ворот гостей. Домчак ошибся с передачей, но вскоре сыграл надежно, парировав удар Смеяна. «Карпаты» тоже искали пути взятия ворот соперника. Одна из атак львовского клуба завершилась дальним ударом Мирошниченко, пробившего выше ворот.

Игровых столкновений было много, а первую желтую карточку заработал Харатин, нарушив правила против Бруниньйо. Одна из атак «Карпат» завершилась передачей Альвареса на Игора Невеса, но бразилец до мяча не дотянулся. Под конец тайма мог открыть счет Бабогло, но пробил рядом со штангой.

Второй тайм активнее начали игроки «Вереса». Шарай с правого фланга делал передачу на Вэсли, но легионер «красно-черных» не сумел запереть эту передачу. Вскоре произошла замена: вместо травмированного Адамюка на поле вышел Жан Педрозу.

В середине тайма хозяева создали опасный момент, но Гончаренко при добивании с близкого расстояния пробил выше ворот. «Карпаты» организовали массированную атаку, но Горох поочередно парирует удары Федора и Сыча. Также мог отличиться Чачуа, но пробил мимо ворот.

Под конец игры оба соперника пытались одержать победу. Атака гостей с правого фланга завершилась подачей Мирошниченко на Чачуа, но вратарь «Верес» в броске ликвидировал угрозу.

В итоге «Верес» и дальше не побеждает «Карпаты» в УПЛ. При этом беспроигрышный сериал «Вереса» в чемпионате продолжается 7 игр: 2 победы и 5 ничьих. «Карпаты» же завершили клубные выездные рекордные серии в УПЛ: победную из 3-х игр и голевую из 10-ти игр (17 голов) и продолжили беспроигрышную до 6-ти игр (3 победы и 3 ничьи). "Карпаты" провели 10-й безголевой матч в УПЛ.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Верес» (замены): Шах – 6,0, Мирошниченко – 6,0, Фабиано – б/о, Игор – б/о.

«Карпаты» (замены): Педрозу – 6,0, Краснопир – 6,0, Карабин – 6,0, Фаби – б/о.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Верес» – «Карпаты» - 0:0

Предупреждения: Харатин, 34, Уэсли, 64, Годя, 78

«Верес»: Горох – Смиан, Гончаренко, Ципот, Протасевич – Бойко (Клец, 86), Харатин, Шарай (Куция, 90+4) – Уэсли (Корнийчук, 75), Тарануха (Ндукве, 86), Айдин (Годя, 75).

«Карпаты»: Домчак – Мирошниченко, Адамюк (Педрозу, 54), Бабогло, Сыч – Танда – Чачуа (Фаби, 90+2), Альварес – Федор (Карабин, 72) – Бруниньо, Игор (Краснопир, 72).

Арбитр: Александр Афанасьєв (Харьков)

Стадион: «Центральный» (Ровно).

Удары (в створ) – 11(2): 27(4)

Угловые – 2:7

Оффсайды – 0:0

ВЕРЕС - КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C