Премьер-лига
Александрия
30.11.2025 13:00 - : -
Рух Львов
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 01:57 |
7
0

Александрия – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра, в которой компромиссам вряд ли найдется место

30 ноября 2025, 01:57 |
7
0
Александрия – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колллаж Sport.ua

В четырнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026. в воскресенье, 30 ноября, в Александрии встретятся «Александрия» и «Рух». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, а потому в очной встрече попытаются определить, кто достоин победы.

Александрия

Согласитесь, неудачные результаты наложили отпечаток не только на психологическое положение, но и на игру «горожан». Команда не может выиграть уже шесть поединков подряд, и на фоне этого начали распространяться слухи о якобы отставке Кирилла Нестеренко.

Очень болезненными для «полиграфов» стали домашние матчи, где в трех подряд поединках в родных стенах «Александрия» потерпела поражения, породившие конфликт между болельщиками и руководством клуба. Поэтому сейчас есть прекрасная возможность порадовать фанов, и взять долгожданные три очка в поединке с «Рухом», против которого «горожанам» традиционно сложно играть.

Данную игру пропустят Да Силва Жонатан, Денис Шостак, Андрей Кулаков и Николай Огарков. Также команду покинул французский защитник Тео Ндика.

Рух

Львовяне в свою очередь заслужили на поздравления. В поединке против «Кудровки» команда Ивана Федыка, которая для многих была аутсайдером, смогла по-настоящему удивить новичка УПЛ, забив в их ворота четыре мяча. Можно отметить, что частичную роль сыграли в этой победе домашние трибуны, и все же больший опыт выступления в элите украинского, которого «Кудровке» пока не хватает.

Но, несмотря на победу, наставник «Руха» Иван Федык не до конца остался доволен действиями своих подопечных, ведь по его мнению, команда провела до того неплохие матчи, но не смогла реализовать свои моменты.

Теперь львовский клуб пожалует в гости к «Александрии», которая находится по-соседству в турнирной таблице с одинаковым количеством очков. Учитывая, что матчи между этими командами всегда получаются непростыми, то и предстоящий поединок вряд ли станет исключением.

Статистика встреч

Между собой команды провели 10 матчей. Обе команды одержали по одной победе, но в восьми поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 7:7. Последний матч между командами завершился ничьей 1:1. У львовян голом отличился Бабукар Фаал, а у «горожан» – Дмитрий Мишнев.

Прогноз на противостояние

Из десяти матчей между «Александрией» и «Руха», восемь завершались с ничейным счетом. Но сейчас обе команды с аналогичным количеством очков пытаются покинуть зону вылета. Здесь можем сделать вывод, что ничейная серия команд прервется, и кто-то одержит вторую победу друг над другом. Мы прогнозируем, что 3 очка достанутся номинальным хозяевам.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Долгий, Ухань, Беиратче, Боль, Скорко, Эрнандес, Цара, Булеца, Мишнев, Жота, Кастильо

«Рух»: Герета, Лях, Холод, Слюбик, Роман, Пидгурский, Эдсон Фернандо, Сапуга, Рунич, Квасница, Фаал

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.69 для Александрии и 3.13 для Руха. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Александрия
30 ноября 2025 -
13:00
Рух Львов
