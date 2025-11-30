Коуч Руха: «За игру против Александрии особо не переживал»

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после победы своей команды над Александрией в 13 туре Украинской Премьер-лиги.

– Мы видели ваши эмоции по финальному свистку, как вы сразу упали на колени. Что для вас финальный свисток означал с победным результатом?

– Важно для нас было получить выездные 3 очка после тяжелого переезда. Из Александрии всегда тяжелый выезд, поэтому многие перемены делали перед этой игрой. Планировали играть в 3 центральных защитника, уже на установке решили играть в 2 центральных.

Также всю неделю говорили мне, что с Александрией постоянно ничьи, поэтому было важно победить, чтобы переломить ничейную серию с этим соперником. Но ребят видел перед игрой в раздевалке. За эту игру особо не переживал, потому что была уверенность, что выиграем.

Также эти моменты надо реализовывать – Бабу в 1-м тайме, выход один на один.

– То, как вы на колени упали прямо по финальному свистку – дает немного облегчения победный результат, оглядываясь уже на турнирную таблицу?

– К каждой игре готовимся отдельно, учитывая, какие игроки у нас есть в наличии. Каждая игра для нас важна, потому какой смысл смотреть на таблицу?

– Вы отметили, что произвели определенные изменения уже когда были известны стартовые составы. С чем связано то, что вы отказались играть именно в 3 центральных защитника?

– Не когда были известны склады, а когда установка была в раздевалке уже. Планировал играть сначала в 3, потом поменял решение и поставил Копину, который должен был играть центральным защитником в центр поля, – сказал Федык.