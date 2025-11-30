Александрия – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

30 ноября в 13:00 начался матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

Встреча между «Александрией» и «Рухом» проходит в Александрии на стадионе «Ника».

Главным арбитром встречи назначен Олег Когут з Тернополя.

Счет в матче открыл Виталий Роман, который на 21-й минуте обыграл защитника на углу штрафной и точно пробил в ближний угол.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 30 ноября

Александрия – Рух – 0:1 (обновляется)

Голы: Роман, 21