Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 13:33 | Обновлено 30 ноября 2025, 14:15
Александрия – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ

30 ноября 2025, 13:33 | Обновлено 30 ноября 2025, 14:15
Александрия – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Александрия

30 ноября в 13:00 начался матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

Встреча между «Александрией» и «Рухом» проходит в Александрии на стадионе «Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Олег Когут з Тернополя.

Счет в матче открыл Виталий Роман, который на 21-й минуте обыграл защитника на углу штрафной и точно пробил в ближний угол.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 30 ноября

Александрия – Рух – 0:1 (обновляется)

Голы: Роман, 21

Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
