Александрия – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ
30 ноября в 13:00 начался матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги.
Встреча между «Александрией» и «Рухом» проходит в Александрии на стадионе «Ника».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Олег Когут з Тернополя.
Счет в матче открыл Виталий Роман, который на 21-й минуте обыграл защитника на углу штрафной и точно пробил в ближний угол.
Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 30 ноября
Александрия – Рух – 0:1 (обновляется)
Голы: Роман, 21
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
При других обстоятельствах харьковчан на «Левый Берег» не пустили бы
Самба Диалло в прошлом сезоне выступал в чемпионате Израиля за «Хапоэль» Иерусалим