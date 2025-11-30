Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Александрия
30.11.2025 13:00 – FT 0 : 1
Рух Львов
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 15:02 | Обновлено 30 ноября 2025, 15:52
Потеснили конкурентов. Рух победил Александрию в очной дуэли

Команда Федыка теперь имеет серию побед на собственном счету

ФК Александрия

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Александрия» – «Рух» - 0:1

Голы: Роман, 22

Предупреждения: Ухань, 20, Кулаков, 76, Шостак, 71, Кастильо, 79, Беиратче, 79, Хуссейн, 90 – Притула, 76, Слюбик, 76, Подгурский, 90+2

«Александрия»: Долгий – Ухань, Артур (Беиратче, 59), Боль, Скорко (Шостак, 72) – Мышнев, Фернандо (Кулаков, 72), Булеца (Хуссейн, 59) – Жота, Кастильо, Цара (Ващенко, 85).

«Рух»: Герета – Холод, Копина (Пидгурский, 68), Слюбик – Лях, Притула (Китела, 88), Эдсон, Роман – Рейляну (Сапуга, 56), Фаал (Слюсар, 88), Квасница (Рунич, 68).

Арбитр: Олег Когут (Тернополь, Украина).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ) – 5 (0) : 12 (5)
Угловые – 2:6
Оффсайды – 0:1

АЛЕКСАНДРИЯ - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C

чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия - Рух отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
