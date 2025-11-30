Потеснили конкурентов. Рух победил Александрию в очной дуэли
Команда Федыка теперь имеет серию побед на собственном счету
Украинская Премьер-лига. 14-й тур.
«Александрия» – «Рух» - 0:1
Голы: Роман, 22
Предупреждения: Ухань, 20, Кулаков, 76, Шостак, 71, Кастильо, 79, Беиратче, 79, Хуссейн, 90 – Притула, 76, Слюбик, 76, Подгурский, 90+2
«Александрия»: Долгий – Ухань, Артур (Беиратче, 59), Боль, Скорко (Шостак, 72) – Мышнев, Фернандо (Кулаков, 72), Булеца (Хуссейн, 59) – Жота, Кастильо, Цара (Ващенко, 85).
«Рух»: Герета – Холод, Копина (Пидгурский, 68), Слюбик – Лях, Притула (Китела, 88), Эдсон, Роман – Рейляну (Сапуга, 56), Фаал (Слюсар, 88), Квасница (Рунич, 68).
Арбитр: Олег Когут (Тернополь, Украина).
Стадион: КСК «Ника» (Александрия).
Удары (в створ) – 5 (0) : 12 (5)
Угловые – 2:6
Оффсайды – 0:1
Температура: 4°C
