В воскресенье, 30-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и львовский «Рух». Матч пройдет во Александрии, на поле стадиона «Ника», начало в 13:00.

Команда Ивана Федыка в прошлом туре обыграла «Кудровку» (4:2), и теперь претендует на то, чтобы подняться на границу опасной зоны в турнирной таблице. А там уже и до более безопасных позиций рукой подать. Но для этого сначала надо обыграть прямого конкурента на соседней сверху строчке, тогда как коллектив Кирилла Нестеренко не побеждал уже более двух месяцев и продолжает в целом испытывать трудности игрового тонуса. «Матч за шесть очков», а ведь сезон сравнительно недавно начался.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

