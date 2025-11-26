Яркое шоу от Челси, ХИТ дал бой фавориту, 4-я корзина для сборной на ЧМ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 25 ноября.

1. Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура ЛЧ

2A. Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону

Лондонцы по всем статьям были сильнее своих соперников

2B. Ужас для Гвардиолы. Манчестер Сити дома уступил Байеру в Лиге чемпионов

У гостей голы забили Алехандро Гримальдо и Патрик Шик

2C. Сухарь для Трубина. Бенфика одержала первую победу в Лиге чемпионов 2025/26

Лиссабонцы обыграли Аякс со счетом 2:0

3. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026

В ФИФА приняли решение: все команды из плей-офф – в последнюю корзину

4. ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду

Легендарный португалец не пропустит матч первого тура чемпионата мира

5. Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо

Главный тренер киевлян «даже близко не думает об отставке»

6. Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команды не определили победителя

7. Продолжила винстрик: Олейникова успешно стартовала в Буэнос-Айресе

В первом раунде турнира WTA 125 Александра переиграла Саду Нахиману

8. Брат абсолютного чемпиона мира сенсационно завоевал титул по версии WBA

Такума Иноуэ хладнокровно перебоксировал проспекта Теншина Насукаву

9. Квалификация UK Championship. Бойко в драматичном матче уступил Гилберту

Судьба путевки в 4-й раунд была решена в решающем фрейме

10. Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера

Самые интересные события 13-го тура УПЛ