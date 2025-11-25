Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Чемпионат мира
25 ноября 2025, 18:36 |
Легендарный португалец не пропустит матч первого тура чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду получил одноматчевую дисквалификацию от ФИФА за неспортивное поведение в игре отбора на чемпионат мира 2026 против команды Ирландии (0:2). Об этом сообщает издание Record.

Ожидалось, что 40-летний форвард пропустит 2 поединка за удар по лицу соперника, но футболист обошелся минимальным наказанием.

Таким образом, Криштиану не пропустит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026.

В сезоне 2025/26 Криштиану Роналду провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Record.pt
Микола Унгурян
всі перед ФІФА рівні. але є рівніші))))
+6
Henriklarsson11
правила для всіх однакові, казали вони
+1
KIEWADIM
Супер. Ждем Криша на ЧМ. 
0
Зелик Пукин
Миллиардер для фифа исключение 
0
