ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Легендарный португалец не пропустит матч первого тура чемпионата мира
Легендарный нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду получил одноматчевую дисквалификацию от ФИФА за неспортивное поведение в игре отбора на чемпионат мира 2026 против команды Ирландии (0:2). Об этом сообщает издание Record.
Ожидалось, что 40-летний форвард пропустит 2 поединка за удар по лицу соперника, но футболист обошелся минимальным наказанием.
Таким образом, Криштиану не пропустит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026.
В сезоне 2025/26 Криштиану Роналду провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
