WTA
26 ноября 2025, 00:46
Продолжила винстрик: Олейникова успешно стартовала в Буэнос-Айресе

В первом раунде турнира WTA 125 Александра переиграла Саду Нахиману

26 ноября 2025, 00:46
Продолжила винстрик: Олейникова успешно стартовала в Буэнос-Айресе
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 95) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Буэнос-Айресе, Аргентина.

В первом раунде украинка в двух сетах разобралась с представительницей Бурунди Садой Нахиманой (WTA 231) за 1 час и 42 минуты.

WTA 125 Буэнос-Айрес. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) [4] – Сада Нахимана (Бурунди) – 6:4, 6:1

Олейникова провела третье очное противостояние против Нахиманы и добыла третью победу, в частности вторую в ноябре – 19 числа Александра одолела Саду во втором круге соревнований идентичной категории в Колине, Чили.

Олейникова продолжила винстрик до 11 поединков – на прошлой неделе она стала чемпионкой на кортах Колины.

В 1/8 финала турнира в аргентинской столице Александра поборется против Луссианы Перес Аларкон (Перу, WTA 448), которой организаторы предоставили wild card.

Сада Нахимана Александра Олейникова WTA Буэнос-Айрес
