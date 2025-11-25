Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера

Очередное поражение «Динамо». Уже третье подряд. Очередная крупная победа «Шахтера». В заснеженном Львове «Карпаты» уступили «Металлисту 1925». «Полесье» не сумело одолеть «Эпицентр». «Кривбасс» не сумел переиграть «Верес», ведя в счете в два мяча.

Голы тура

Очень красивый мяч в ворота «Полтавы» забил атакующий полузащитник ЛНЗ Оба Проспер. Собственно, он забил оба гола в ворота полтавчан, но более крутым получилось первое взятие ворот. Нигериец на правом фланге атаки получил отличную передачу через половину поля от Драмбаева, сместился ближе к центру, оставив «вне игры» сразу троих оппонентов, и классно и точно пробил в дальний от голкипера угол ворот.

Отличный мяч в ворота «Металлиста 1925» забил полузащитник «Карпат» Бруниньо. Бразильцу удался классный, сильный, а главное точный удар метров с 35-ти: мяч по падающей траектории залетел в левый от вратаря угол ворот.

Дубли тура

Нечасто такое увидишь: во всех трех стартовых матчах тура были оформлены бомбардирские дубли. Проспер из ЛНЗ забил два мяча «Полтаве», Антюх из «Металлиста 1925» дважды огорчил голкипера «Карпат», а Климчук двумя своими голами принес победу «Колосу» в игре против «Динамо». И в воскресных матчах тоже был продолжен парад дублей. Два мяча в ворота «Кривбасса» забил полузащитник «Вереса» Шарай, а в ворота «Кудровки» дважды забивал форвард «Руха» Фал.

Погода тура

ФК Карпаты

Накануне поединка «Карпат» против «Металлиста 1925» Львов накрыло снегопадом. За несколько часов до начала игры львовский клуб в своих соцсетях опубликовал фото заснеженной арены «Украина». Вместе с тем «Карпаты» пообещали, что «к игре зеленого станет больше, а белого – чуть меньше». В принципе, свое обещание «зелено-белые» выполнили. На газоне снега не было. Матч состоялся, ведь матч долен состояться при любой погоде.

Футболки тура

ФК Металлист 1925

На матч против «Карпат» футболисты «Металлиста 1925» вышли в футболках памяти Андрея Полунина, бывшего футболиста сборной Украины, который накануне игры скоропостижно скончался в возрасте 54 лет. Полунин с начала нынешнего года работал шеф-скаутом в харьковском клубе. Победу над львовянами футболисты «М-1925» посвятили памяти Полунина.

Сенсация тура

Действующий чемпион гостил в Ковалевке. Хозяева оказались «нехлебосольными». Уже к перерыву «Колос» вел в два мяча. Оба гола на счету Климчука. Вторую половину матча подопечные Александра Шовковского отыграли лучше, но максимум, что им удалось – отквитать один мяч под занавес встречи. На большее динамовцев не хватило.

«Приятное» тура

Накануне поединка против «Колоса» президент «Динамо» Игорь Суркис отпраздновал свой день рождения. «Это один из факторов мотивации. Мы понимаем, что хотим сделать очень приятно нашему президенту. Сделаем все возможное», – сказал перед игрой защитник «бело-синих» Александр Караваев. Сделать «приятное» Суркису не получилось: «Динамо» проиграло. Теперь черед Суркиса делать «неприятно» своим футболистам?

Молчание тура

Слов нет. Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский после поражения его подопечных в игре против «Колоса» на предусмотренное регламентом флеш-интервью не явился.

Цифра тура

Поражение от «Колоса» стало для «Динамо» третьим подряд в УПЛ. До этого действующий чемпион проиграл ЛНЗ и «Шахтеру». Это впервые в истории чемпионатов страны динамовцы уступили в трех подряд встречах. В девяти последних поединках «Динамо» одержало лишь одну победу. Интересно, что матч против «Колоса» для Александра Шовковского стал сотым во главе «бело-синих».

Разгром тура

Лидер сезона не испытал проблем в игре против «Оболони». Хотя в первой половине встречи «Шахтер» забил лишь один мяч в ворота «пивоваров» - уже в компенсированное время. А после перерыва мячи в ворота Федоривского посыпались, как из рога изобилия. В итоге – аж 6:0 в пользу «горняков». За два последних тура команда Арды Турана забила аж 13 мячей. В 13 матчах «Оболонь» забила на два меньше…

Камбек тура

К 35-й минуте матча «Кривбасс» – «Верес» хозяева вели 2:0. И имели еще несколько неплохих моментов, чтобы увеличить разрыв в счете. Хотя и гости не сдавались. То, что гости не сдались, стало очевидно во втором тайме. Игра пошла на встречных курсах, и к такой игре более приспособленными оказались гости. Усилиями Шарая «народный клуб» сумел забить два мяча и избежал поражения. «Верес» не проигрывает уже шесть матчей подряд, в то время как «Кривбасс» не выигрывает в четырех крайних встречах.

Ничья тура

Наконец-то это произошло: «Эпицентр» сыграл вничью. До 13 тура в активе команды Сергея Нагорняка было три победы, а в пассиве – девять поражений. Теперь вот ничья в игре с «Полесьем». Эту ничью тоже смело можно занести в актив команды из Каменца-Подольского. Для тренера житомирян Руслана Ротаня этот поединок стал юбилейным – 90-м в УПЛ.

Триллер тура

ФК Рух

«Рух» и «Кудровка», команды из нижней части таблицы, устроили настоящую зарубу на «Арене Львов». Хотя поначалу игра не была похожа на зарубу: хозяева без особых проблем сумели забить два мяча уже к середине первого тайма, и с этим пошли на перерыв. После перерыва гости за пять минут восстановили статус-кво. Однако ничья продержалась лишь восемь минут. Затем «желто-черные» снова вышли вперед, а под занавес матча «Рух» забил и четвертый гол.

ВАР тура

«Заря» с «Александрией» забили на двоих четыре мяча. Поровну забили. И в двух голевых эпизодах судье в поле Александру Каленову помогли разобраться арбитры ВАР (Денис Резников и Виталий Романов). В моменте с первым взятием ворот «Александрии», когда Янич подправил мяч в сетку ворот после удара Джордана, судья в поле не зафиксировал гол, дав возможность продолжить игру. Но судьи ВАР оказались начеку. Мяч после удара Янича таки пересек линию ворот. И Каленов указал на центр поля. И второй гол «Зари» тоже был зафиксирован лишь после активного содействия ВАР. В моменте, когда забивал Жуниор, Каленов сначала усмотрел офсайд. Но после подсказки «телевизора» указал на центр поля.

Символическая сборная тура: Пахолюк – Цуриков, Горин, Шабанов, Кирюханцев – Шарай, Антюх, Эгиналду, Проспер – Климчук, Фал.