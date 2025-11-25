Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сухарь для Трубина. Бенфика одержала первую победу в Лиге чемпионов 2025/26
25.11.2025 19:45 – FT 0 : 2
25 ноября 2025, 21:40 | Обновлено 25 ноября 2025, 22:01
Сухарь для Трубина. Бенфика одержала первую победу в Лиге чемпионов 2025/26

Лиссабонцы обыграли Аякс со счетом 2:0

Сухарь для Трубина. Бенфика одержала первую победу в Лиге чемпионов 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Во вторник, 25 ноября 2025 года, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой».

Поединок состоялся на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, Нидерланды. Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник «орлов» Георгий Судаков вышел на поле в стартовом составе, отыграл 81 минуту и принял участие в первом голе команды. Другой украинец, вратарь Анатолий Трубин, полностью отстоял матч, не пропустив ни одного гола.

Перед матчем у обеих команд было по 0 очков в нынешнем сезоне ЛЧ.

Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября

Аякс – Бенфика – 0:2

Голы: Даль, 6, Баррейро, 90

По теме:
ВИДЕО. Третий все же засчитали. Автогол: как Челси таки забил Барселоне
Челси – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. В УЕФА показали, как выглядит зимний мяч Лиги чемпионов
Бенфика Аякс Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
