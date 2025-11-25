Сухарь для Трубина. Бенфика одержала первую победу в Лиге чемпионов 2025/26

Во вторник, 25 ноября 2025 года, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой».

Поединок состоялся на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, Нидерланды. Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

Украинский полузащитник «орлов» Георгий Судаков вышел на поле в стартовом составе, отыграл 81 минуту и принял участие в первом голе команды. Другой украинец, вратарь Анатолий Трубин, полностью отстоял матч, не пропустив ни одного гола.

Перед матчем у обеих команд было по 0 очков в нынешнем сезоне ЛЧ.

Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября

Аякс – Бенфика – 0:2

Голы: Даль, 6, Баррейро, 90