Сухарь для Трубина. Бенфика одержала первую победу в Лиге чемпионов 2025/26
Лиссабонцы обыграли Аякс со счетом 2:0
Во вторник, 25 ноября 2025 года, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой».
Поединок состоялся на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, Нидерланды. Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.
Украинский полузащитник «орлов» Георгий Судаков вышел на поле в стартовом составе, отыграл 81 минуту и принял участие в первом голе команды. Другой украинец, вратарь Анатолий Трубин, полностью отстоял матч, не пропустив ни одного гола.
Перед матчем у обеих команд было по 0 очков в нынешнем сезоне ЛЧ.
Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября
Аякс – Бенфика – 0:2
Голы: Даль, 6, Баррейро, 90
