Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Аякс – Бенфика – 0:2. Как Трубин на ноль отыграл. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 22:10
0

Аякс – Бенфика – 0:2. Как Трубин на ноль отыграл. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

Аякс – Бенфика – 0:2. Как Трубин на ноль отыграл. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 ноября 2025 года, состоялся матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой». Игра прошла на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, Нидерланды.

Победу со счетом 2:0 одержала «Бенфика».

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел сухую игру.

Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября

Аякс – Бенфика – 0:2

Гол: Даль, 6, Баррейру, 90

ГОЛ, 0:1! Самуэль Даль, 6 мин.

ГОЛ, 0:2! Леандру Баррейру, 90 мин.

Бенфика Аякс Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Самуэль Даль Леандру Баррейру
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
