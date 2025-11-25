Аякс – Бенфика – 0:2. Как Трубин на ноль отыграл. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
Во вторник, 25 ноября 2025 года, состоялся матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой». Игра прошла на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, Нидерланды.
Победу со счетом 2:0 одержала «Бенфика».
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел сухую игру.
Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября
Аякс – Бенфика – 0:2
Гол: Даль, 6, Баррейру, 90
ГОЛ, 0:1! Самуэль Даль, 6 мин.
ГОЛ, 0:2! Леандру Баррейру, 90 мин.
