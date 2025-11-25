25 ноября лиссабонская Бенфика проведет выездной матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 против нидерландского Аякса.

Поединок пройдет на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

За четыре тура главного еврокубка ни Бенфика, ни Аякс не сумели набрать ни одного очка. «Орлы» и «божьи сыновья» остаются единственными командами с нуля баллами в текущем сезоне ЛЧ.

Следующие соперники Аякса и Бенфики после очного противостояния:

Аякс: Карабах, Вильярреал, Олимпиакос

Бенфика: Наполи, Ювентус, Реал

В составе Бенфики выступают два украинских футболиста: Георгий Судаков (хавбек) и Анатолий Трубин (голкипер).

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

