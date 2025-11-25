Аякс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча пятого тура Лиги чемпионов 25 ноября в 19:45 по Киеву
25 ноября лиссабонская Бенфика проведет выездной матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 против нидерландского Аякса.
Поединок пройдет на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
За четыре тура главного еврокубка ни Бенфика, ни Аякс не сумели набрать ни одного очка. «Орлы» и «божьи сыновья» остаются единственными командами с нуля баллами в текущем сезоне ЛЧ.
Следующие соперники Аякса и Бенфики после очного противостояния:
- Аякс: Карабах, Вильярреал, Олимпиакос
- Бенфика: Наполи, Ювентус, Реал
В составе Бенфики выступают два украинских футболиста: Георгий Судаков (хавбек) и Анатолий Трубин (голкипер).
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Поединок состоится 25 ноября и начнется в 22:00 по Киеву