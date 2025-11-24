25 ноября на Йохан Кройфф Арена пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Аякс встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Аякс

Команда могла в прошлом сезоне вернуться на первое место в Эредивизии. Но все же, выйдя в лидеры, на финишном отрезке растеряли всю форму, и в итоге практически отдали титул ПСВ, что смотрелся тоже далеким от идеальных кондиций. Примечательно, что Фариоли, что тогда работал в Амстердаме, сам признал неудачу и подал в отставку.

Вместо него на пост назначили местную легенду, Хейтингу. Но в итоге снова просто подтвердили, что далеко не всегда сильный футболист становится толковым наставником. Вот и Джонни ушел с пятью победами и 20 очками после 12 туров, когда его подопечные уже отстали от лидеров из Эйндховена более чем на десяток баллов! Ну, а Лигу чемпионов не хочется вспоминать: голландцы проиграли все четыре поединка с общим счетом 1:14!

Бенфика

Клуб начинал сезон под руководством Бруну Лаже. И выглядело все прекрасно: Трубин практически не пропускал, а полевые футболисты добывали победы голами. Так, в Лиге чемпионов в квалификации спокойно прошли Ниццу и Фенербахче. А на внутренней арене было обыграно Спортинг в Суперкубке и начало в Примейре с трех побед. Но первые же осечки стали для специалиста роковыми - после ничьей с Санта-Кларой и, главное, безвольных 2:3 с Карабахом, ему указали на дверь.

По иронии, тренером стал Моуринью, что перебрался из Стамбула, где лишился работы как раз из-за неудачи с Бенфикой. У него тоже далеко не все получается. А в Лиге чемпионов португальцы так ни разу не зацепились даже за ничью, и даже не забивали: по 0:1 с Челси и Байером и 0:3 с Ньюкаслом.

Статистика личных встреч

Голландцы оказывались сильнее и в 1972-м, и в 2018-м годах - проходили дальше после победы и ничьи. Но в 2022-м по тому же сценарию сильнее оказались португальцы.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.15 для Аякса и 1.94 для Бенфики. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Гости из Лиссабона фавориты. Но они не впечатляют, да и в приоритете результат. Ставим на тотал меньше 3,0 (коэффициент - 1,65).