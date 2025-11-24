Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аякс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Аякс
25.11.2025 19:45 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
24 ноября 2025, 19:21 | Обновлено 24 ноября 2025, 19:28
125
0

Аякс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 24 ноября и начнется в 19:45 по Киеву

24 ноября 2025, 19:21 | Обновлено 24 ноября 2025, 19:28
125
0
Аякс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября на Йохан Кройфф Арена пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Аякс встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Аякс

Команда могла в прошлом сезоне вернуться на первое место в Эредивизии. Но все же, выйдя в лидеры, на финишном отрезке растеряли всю форму, и в итоге практически отдали титул ПСВ, что смотрелся тоже далеким от идеальных кондиций. Примечательно, что Фариоли, что тогда работал в Амстердаме, сам признал неудачу и подал в отставку.

Вместо него на пост назначили местную легенду, Хейтингу. Но в итоге снова просто подтвердили, что далеко не всегда сильный футболист становится толковым наставником. Вот и Джонни ушел с пятью победами и 20 очками после 12 туров, когда его подопечные уже отстали от лидеров из Эйндховена более чем на десяток баллов! Ну, а Лигу чемпионов не хочется вспоминать: голландцы проиграли все четыре поединка с общим счетом 1:14!

Бенфика

Клуб начинал сезон под руководством Бруну Лаже. И выглядело все прекрасно: Трубин практически не пропускал, а полевые футболисты добывали победы голами. Так, в Лиге чемпионов в квалификации спокойно прошли Ниццу и Фенербахче. А на внутренней арене было обыграно Спортинг в Суперкубке и начало в Примейре с трех побед. Но первые же осечки стали для специалиста роковыми - после ничьей с Санта-Кларой и, главное, безвольных 2:3 с Карабахом, ему указали на дверь.

По иронии, тренером стал Моуринью, что перебрался из Стамбула, где лишился работы как раз из-за неудачи с Бенфикой. У него тоже далеко не все получается. А в Лиге чемпионов португальцы так ни разу не зацепились даже за ничью, и даже не забивали: по 0:1 с Челси и Байером и 0:3 с Ньюкаслом.

Статистика личных встреч

Голландцы оказывались сильнее и в 1972-м, и в 2018-м годах - проходили дальше после победы и ничьи. Но в 2022-м по тому же сценарию сильнее оказались португальцы.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.15 для Аякса и 1.94 для Бенфики. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Гости из Лиссабона фавориты. Но они не впечатляют, да и в приоритете результат. Ставим на тотал меньше 3,0 (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Аякс
25 ноября 2025 -
19:45
Бенфика
Тотал менше 3 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
В Европе осталось 15 клубов, которые еще не проигрывали в текущем сезоне
Галатасарай – Юнион СЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Марсель – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Аякс Бенфика Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
Футбол | 24 ноября 2025, 14:29 5
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната

Владислав Ванат забил в матче с «Бетисом»

Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Футбол | 24 ноября 2025, 05:32 1
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису

Президент отпраздновал свой 67-й день рождения

Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24.11.2025, 07:32
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Футбол | 24.11.2025, 17:04
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Бокс | 24.11.2025, 06:32
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 188
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 3
Футбол
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 7
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 5
Футбол
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 42
Другие виды
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем