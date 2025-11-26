Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жозе МОУРИНЬО: «Эурснес и Судаков не показывают нам такой игры...»
Лига Чемпионов
Аякс
25.11.2025 19:45 – FT 0 : 2
Бенфика
Лига чемпионов
Жозе МОУРИНЬО: «Эурснес и Судаков не показывают нам такой игры...»

Наставник «Бенфики» – о победе в Лиге чемпионов над нидерландским «Аяксом»

Жозе МОУРИНЬО: «Эурснес и Судаков не показывают нам такой игры...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды в поединке пятого тура Лиги чемпионов против нидерландского «Аякса» (2:0).

– Кто-то оказал большее влияние на игру, кто-то меньше. Но все следовали плану на матч, все проявили преданность делу и самоотдачу. Я сделал первую замену только в конце игры и даже не использовал все пять. Поэтому я был счастлив.

– Как вы оцениваете предстоящий сложный график? И повлияла ли на команду ваша критика в адрес футболистов после игры с «Атлетико»?

– Я думаю, что влияние было положительным, потому что команда стала серьезной. Были те, кто играл лучше; те, кто оказал большее влияние на игру, и те, кто оказал меньшее влияние, но они справились. Мы знали, как противостоять, когда нам нужно было сохранить тот счет, который был на табло.

Мы заслуженно проиграли «Ньюкаслу», мы крупно проиграли «Челси», мы заслуживали большего, мы крупно проиграли «Байеру» из Леверкузена, мы заслуживали гораздо большего, когда потерпели поражения от «Карабаха». Это сложно, но мы всё ещё в игре. Команда была не идеальна, но провела солидный поединок.

– Что сработало лучше всего?

– У нас нет таких вингеров, как у «Аякса», у нас нет таких быстрых игроков, поэтому забивать было очень сложно. Мы пытались прессинговать в начале, но к концу первого тайма потеряли этот момент и почувствовали опасность. Мы говорили об этом в перерыве. Я сказал, что нам нужно больше голов. Риос сделал ошибку возле наших ворот, но в остальном мы действовали надёжно и уверенно. Когда я увидел, что команде не очень комфортно обороняться, я выпустил Томаса Араужу. Ребята сыграли блестяще.

Возникало ли у вас ощущение, что скорость Лукебакио могла бы помочь «Бенфике» закончить игру раньше?

– Да, но из-за травмы Лукебакио не мог сыграть. С «Атлетико» мы пытались что-то придумать. Здесь мы играли с Эурснесом и Судаковым, которые не показывают нам такой игры, как Доди... Но они дали нам другие возможности, – сказалл Моуриньо.

По теме:
Барселона не забила в ЛЧ впервые после поражения от Шахтера
18-летний вингер Челси повторил рекорд Мбаппе и Холанда в Лиге чемпионов
Наполи – Карабах – 2:0. Мяч Мактоминея, Хойлунд смазал с точки. Видео голов
Лига чемпионов Аякс Бенфика Жозе Моуриньо Георгий Судаков Фредрик Эурснес Доди Лукебакио
Николай Тытюк Источник: A Bola
