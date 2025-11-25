Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский «даже близко не думает об отставке», сообщает известный украинский комментатор и блогер Виктор Вацко со ссылкой на собственные источники.

По его информации, у наставника киевлян лишь возникают мысли, что «вокруг все враги» и все пытаются его «подсидеть».

По итогам 13 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.

Ранее сообщалось, что Игорь Суркис принял решение относительно тренерского штаба киевского «Динамо».