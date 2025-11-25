Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Украина. Премьер лига
25 ноября 2025, 17:08 |
2778
6

Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо

Главный тренер киевлян «даже близко не думает об отставке»

25 ноября 2025, 17:08 |
2778
6 Comments
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский «даже близко не думает об отставке», сообщает известный украинский комментатор и блогер Виктор Вацко со ссылкой на собственные источники.

По его информации, у наставника киевлян лишь возникают мысли, что «вокруг все враги» и все пытаются его «подсидеть».

По итогам 13 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.

Ранее сообщалось, что Игорь Суркис принял решение относительно тренерского штаба киевского «Динамо».

По теме:
Максим ЗАДЕРАКА: «Мы очень долго готовились к этой игре»
УЕФА назвал арбитров, которые будут работать на матче Омония – Динамо
Связано с Лупашко? Гендиректор Карпат больше не посещает матчи команды
Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка Виктор Вацко
Дмитрий Вус Источник: Вацко Live
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Футбол | 24 ноября 2025, 22:25 4
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб

Виталий Миколенко покинет Эвертон

Буде-Глимт – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 25 ноября 2025, 16:44 1
Буде-Глимт – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Буде-Глимт – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 25 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25.11.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Футбол | 25.11.2025, 15:45
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25.11.2025, 09:59
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
власні джерела Вацька це шо 
Бурбас і ТаТаТакий, чи ще якийсь? )
Ответить
+2
Dfs2262ar
СаШо красава!💪
Обновит антирекорд клуба🤣
Ответить
+1
Lulinnha
А, за какие деньги СаШо будет заправлять свой байк и таскать свою бабу по рестикам и бутикам ??? Конечно же бабосики очень нужны...! 
Ответить
0
Олександр Кохан
Сміється той хто має гроші
Ответить
0
MaximusOne
😂👍
Ответить
0
Diesel
Пральна Сашо сиди та не думай чухрати з Динамо.
Все супер. Ще дуже багато роботи. 
Головне кепочку не знімати))
Ответить
0
Популярные новости
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
24.11.2025, 07:33
Футбол
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 9
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02 1
Бокс
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
24.11.2025, 14:23 10
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
24.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем