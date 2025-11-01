Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Челси, когда играет Ливерпуль? Прогнозы на 10-й тур АПЛ 2025/26
Англия
01 ноября 2025, 15:35 |
17
0

Тоттенхэм – Челси, когда играет Ливерпуль? Прогнозы на 10-й тур АПЛ 2025/26

С 1 по 3 ноября в чемпионате Англии состоятся поединки десятого тура

Тоттенхэм – Челси, когда играет Ливерпуль? Прогнозы на 10-й тур АПЛ 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

🏆 С 1 по 3 ноября состоятся матчи десятого тура АПЛ 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!

Расписание и прогнозы на 10-й тур АПЛ 2025/26:

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Таблица АПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 9 7 1 1 16 - 3 01.11.25 17:00 Бёрнли - Арсенал26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити 22
2 Борнмут 9 5 3 1 16 - 11 02.11.25 18:30 Манчестер Сити - Борнмут26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл 18
3 Тоттенхэм 9 5 2 2 17 - 7 01.11.25 19:30 Тоттенхэм - Челси26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм 17
4 Сандерленд 9 5 2 2 11 - 7 03.11.25 22:00 Сандерленд - Эвертон25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла 17
5 Манчестер Сити 9 5 1 3 17 - 7 02.11.25 18:30 Манчестер Сити - Борнмут26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити 16
6 Манчестер Юнайтед 9 5 1 3 15 - 14 01.11.25 17:00 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси 16
7 Ливерпуль 9 5 0 4 16 - 14 01.11.25 22:00 Ливерпуль - Астон Вилла25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон 15
8 Астон Вилла 9 4 3 2 9 - 8 01.11.25 22:00 Ливерпуль - Астон Вилла26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла 15
9 Челси 9 4 2 3 17 - 11 01.11.25 19:30 Тоттенхэм - Челси25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси 14
10 Кристал Пэлас 9 3 4 2 12 - 9 01.11.25 17:00 Кристал Пэлас - Брентфорд26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас 13
11 Брентфорд 9 4 1 4 14 - 14 01.11.25 17:00 Кристал Пэлас - Брентфорд25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд 13
12 Ньюкасл 9 3 3 3 9 - 8 02.11.25 16:00 Вест Хэм - Ньюкасл25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл 12
13 Брайтон 9 3 3 3 14 - 15 01.11.25 17:00 Брайтон - Лидс25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм 12
14 Эвертон 9 3 2 4 9 - 12 03.11.25 22:00 Сандерленд - Эвертон26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон 11
15 Лидс 9 3 2 4 9 - 14 01.11.25 17:00 Брайтон - Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс 11
16 Бёрнли 9 3 1 5 12 - 17 01.11.25 17:00 Бёрнли - Арсенал26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест 10
17 Фулхэм 9 2 2 5 9 - 14 01.11.25 17:00 Фулхэм - Вулверхэмптон25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд 8
18 Ноттингем Форест 9 1 2 6 5 - 17 01.11.25 17:00 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест 5
19 Вест Хэм 9 1 1 7 7 - 20 02.11.25 16:00 Вест Хэм - Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас 4
20 Вулверхэмптон 9 0 2 7 7 - 19 01.11.25 17:00 Фулхэм - Вулверхэмптон26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс 2
Полная таблица

По теме:
Сыграет ли Ярмолюк? Кристал Пэлас и Брентфорд назвали стартовые составы
Наступает решающий момент. Клуб АПЛ готов продать звезду сборной Украины
«К сожалению, это так». Шон Дайч сделал заявление касательно Зинченко
Сандерленд Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс прогнозы Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Борнмут Челси Вест Хэм
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
