Ноттингем Форест

В субботу, 1 ноября состоится поединок 10-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ноттингем

Текущий сезон для коллектива проходит действительно плохо. За 9 игр Премьер-лиги «лесникам» удалось набрать всего 5 очков, из-за чего команда сейчас занимает 18-ю строчку турнирной таблицы. От безопасного 17-го места «Ноттингем» отстает на 3 зачетных пункта на данный момент. С Кубка лиги команда Александра Зинченко вылетела еще на стадии 1/16 финала после поражения против «Свонси».

В Лиге Европы дела англичан обстоят получше. Команда неожиданно проиграла «Митьюлланду», сыграла вничью с «Бетисом», однако смогла преодолеть крепкий «Порту». 4 набранных очка позволяют «Ноттингему» находиться на 17-й позиции общей таблицы соревнований.

Манчестер Юнайтед

Для красных дьяволов сезон начался не слишком удачно, однако сейчас команда, кажется, смогла найти свою игру. После 9 туров «МЮ» имеет 16 зачетных баллов и занимает 6-ю строчку турнирной таблицы, отставая от топ-4 всего на 1 очко. Однако лидер «Арсенал» опережает манкунианцев уже на 6 пунктов.

Из Кубка английской лиги клуб вылетел на стадии 1/16 финала после поражения против «Гримсби» в серии пенальти.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ноттингем». «Лесники» за этот отрезок одержали 3 победы, еще 2 выигрыша смогли завоевать «дьяволы».

Интересные факты

«Манчестер Юнайтед» победил лишь в 1 из 5 выездных поединков этого сезона.

«Ноттингем» забил 5 мячей в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Ноттингем» проиграл в 4/5 последних домашних играх.

Возможные стартовые составы

Ноттингем: Селс – Уильямс, Мурилльо, Миленкович, Савона – Андерсон, Луиз – Хадсон-Одой, Гиббс-Вайт, Ндое – Жезус

Манчестер Юнайтед: Ламменс – Шоу, Йоро, где Лигт – Далот, Фернандеш, Каземиро, Диалло – Кунья, Мбэмо – Шешко

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73.