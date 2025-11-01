АМОРИМ: «Мы потеряли контроль и заплатили за это. Не тот уровень энергии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал матч десятого тура Английской Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», в котором его подопечные спаслись от поражения (2:2).

«Мы потеряли контроль над игрой на пять минут и заплатили за это цену. Я чувствовал, что уровень энергии был не такой, как в предыдущем матче. Иногда, когда играешь на выезде, это ощущается. Мои игроки отдали все, и это было видно по игре, но в деталях энергия была не та. Нам нужно работать над этим. Как я уже говорил, мы контролировали игру. В Премьер-лиге, если на пять минут отключиться, можно изменить результат.

По сравнению с недавним прошлым, когда у нас были проблемные моменты, иногда мы страдали гораздо сильнее, а сегодня мы смогли контролировать эмоции, держать мяч на земле и пытаться продвигать соперника в финальную треть поля. Мы сумели забить, у нас был большой шанс в конце. Мы потеряли два очка, но у нас есть следующая неделя, чтобы работать и попытаться взять эти очки в другом матче.

Быстрые голы соперника? Иногда бывают такие моменты, и ничего не происходит. Представьте один навес – мы можем взять мяч, а другой – отскок для единственного игрока «Фореста», который был рядом, такое может случиться. В Премьер-лиге, когда ты контролируешь игру, ты знаешь, что начало первого и второго таймов очень важно, чтобы все успокоить, а мы сделали почти наоборот. Но давайте посмотрим с другой стороны… пропустить два таких гола на выезде и снова суметь контролировать эмоции и пытаться бороться за победу – это здорово.

Большие команды иногда, когда попадают в сложный момент, знают, как на него реагировать. Когда не можешь выиграть – нельзя проиграть. Сегодня я чувствовал это в команде: мы не собираемся проигрывать этот матч, и это хорошее ощущение.

Гол Амада поднял команду и наших выездных болельщиков. Было ощущение, что если бы у нас было немного больше времени, мы бы выиграли. Думаю, сегодня мы должны были играть немного дольше. Но мы потеряли два очка – движемся дальше, работаем над тем, что нужно улучшить, но также смотрим на хорошие вещи, которые мы сегодня показали.

Амад обладает большим талантом, он очень быстро прогрессирует. У нас много молодых и талантливых игроков, но мы должны помогать им во всех деталях. Он значительно прибавляет, может играть на разных позициях, и я думаю, что он может стать еще лучше. Более стабильным в каждой мелочи – при приеме мяча, в розыгрыше, в финальной третьей. В первом тайме у него были моменты. Во многих матчах у него есть шанс сместиться внутрь под удар, но удар еще не идеален. Мы работаем над этим – у него есть потенциал стать еще сильнее», – сказал Рубен.