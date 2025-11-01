Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АМОРИМ: «Мы потеряли контроль и заплатили за это. Не тот уровень энергии»
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
01.11.2025 17:00 – FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 ноября 2025, 22:27 | Обновлено 01 ноября 2025, 22:28
125
0

АМОРИМ: «Мы потеряли контроль и заплатили за это. Не тот уровень энергии»

Тренер «Манчестер Юнайтед» проанализировал матч против «Ноттингем Форест»

01 ноября 2025, 22:27 | Обновлено 01 ноября 2025, 22:28
125
0
АМОРИМ: «Мы потеряли контроль и заплатили за это. Не тот уровень энергии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал матч десятого тура Английской Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», в котором его подопечные спаслись от поражения (2:2).

«Мы потеряли контроль над игрой на пять минут и заплатили за это цену. Я чувствовал, что уровень энергии был не такой, как в предыдущем матче. Иногда, когда играешь на выезде, это ощущается. Мои игроки отдали все, и это было видно по игре, но в деталях энергия была не та. Нам нужно работать над этим. Как я уже говорил, мы контролировали игру. В Премьер-лиге, если на пять минут отключиться, можно изменить результат.

По сравнению с недавним прошлым, когда у нас были проблемные моменты, иногда мы страдали гораздо сильнее, а сегодня мы смогли контролировать эмоции, держать мяч на земле и пытаться продвигать соперника в финальную треть поля. Мы сумели забить, у нас был большой шанс в конце. Мы потеряли два очка, но у нас есть следующая неделя, чтобы работать и попытаться взять эти очки в другом матче.

Быстрые голы соперника? Иногда бывают такие моменты, и ничего не происходит. Представьте один навес – мы можем взять мяч, а другой – отскок для единственного игрока «Фореста», который был рядом, такое может случиться. В Премьер-лиге, когда ты контролируешь игру, ты знаешь, что начало первого и второго таймов очень важно, чтобы все успокоить, а мы сделали почти наоборот. Но давайте посмотрим с другой стороны… пропустить два таких гола на выезде и снова суметь контролировать эмоции и пытаться бороться за победу – это здорово.

Большие команды иногда, когда попадают в сложный момент, знают, как на него реагировать. Когда не можешь выиграть – нельзя проиграть. Сегодня я чувствовал это в команде: мы не собираемся проигрывать этот матч, и это хорошее ощущение.

Гол Амада поднял команду и наших выездных болельщиков. Было ощущение, что если бы у нас было немного больше времени, мы бы выиграли. Думаю, сегодня мы должны были играть немного дольше. Но мы потеряли два очка – движемся дальше, работаем над тем, что нужно улучшить, но также смотрим на хорошие вещи, которые мы сегодня показали.

Амад обладает большим талантом, он очень быстро прогрессирует. У нас много молодых и талантливых игроков, но мы должны помогать им во всех деталях. Он значительно прибавляет, может играть на разных позициях, и я думаю, что он может стать еще лучше. Более стабильным в каждой мелочи – при приеме мяча, в розыгрыше, в финальной третьей. В первом тайме у него были моменты. Во многих матчах у него есть шанс сместиться внутрь под удар, но удар еще не идеален. Мы работаем над этим – у него есть потенциал стать еще сильнее», – сказал Рубен.

По теме:
Диего СИМЕОНЕ – о разгроме Севильи: «Пенальти сыграло нам на руку»
Тоттенхэм – Челси – 0:1. Как пенсионеры забили победный гол. Видеообзор
Мохамед Салах забил 250 голов в составе Ливерпуля, повторив рекорд Руни
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига пресс-конференция Ноттингем Форест Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
Андрей Витренко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01 ноября 2025, 08:02 3
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб

Александр Андриевский сообщил, как покинул киевский клуб

Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01 ноября 2025, 09:45 15
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс

Хартс лидирует и мечтает о чемпионстве, нейтральные фаны говорят – не верю

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Футбол | 01.11.2025, 13:09
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Футбол | 01.11.2025, 15:01
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Футбол | 01.11.2025, 22:37
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
31.10.2025, 07:02 2
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 10
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем