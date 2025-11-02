В субботу, 1 ноября, состоялись семь матчей десятого тура Английской Премьер-лиги.

В одном из матчей «Манчестер Юнайтед» приехал на арену «Сити Гранд», чтобы провести поединок с клубом «Ноттингем Форест».

«Дьяволы» вышли вперед и держали в руках минимальное преимущество. Однако после перерыва хозяева за пару минут перевернули все с ног на голову, забив два мяча.

Гости, будучи в роли догоняющих, успели перевести матч в ничью, а от для победного гола времени не хватило – 2:2.

Английская Премьер-лига. 10-й тур, 1 ноября

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2

Голы: Гиббс-Уайт, 48, Савон, 50 — Каземиро, 34, Диалло, 81

Видео голов и обзор матча