Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 2:2. Упущенная победа. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ
В субботу, 1 ноября, состоялись семь матчей десятого тура Английской Премьер-лиги.
В одном из матчей «Манчестер Юнайтед» приехал на арену «Сити Гранд», чтобы провести поединок с клубом «Ноттингем Форест».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Дьяволы» вышли вперед и держали в руках минимальное преимущество. Однако после перерыва хозяева за пару минут перевернули все с ног на голову, забив два мяча.
Гости, будучи в роли догоняющих, успели перевести матч в ничью, а от для победного гола времени не хватило – 2:2.
Английская Премьер-лига. 10-й тур, 1 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2
Голы: Гиббс-Уайт, 48, Савон, 50 — Каземиро, 34, Диалло, 81
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер киевлян – об Андрее Ярмоленко
Американец – об Исааке Крусе