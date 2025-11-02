Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 2:2. Упущенная победа. Видео голов
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
01.11.2025 17:00 – FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
Англия
02 ноября 2025, 01:04 | Обновлено 02 ноября 2025, 01:05
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 ноября, состоялись семь матчей десятого тура Английской Премьер-лиги.

В одном из матчей «Манчестер Юнайтед» приехал на арену «Сити Гранд», чтобы провести поединок с клубом «Ноттингем Форест».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Дьяволы» вышли вперед и держали в руках минимальное преимущество. Однако после перерыва хозяева за пару минут перевернули все с ног на голову, забив два мяча.

Гости, будучи в роли догоняющих, успели перевести матч в ничью, а от для победного гола времени не хватило – 2:2.

Английская Премьер-лига. 10-й тур, 1 ноября

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2

Голы: Гиббс-Уайт, 48, Савон, 50 — Каземиро, 34, Диалло, 81

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Савона (Ноттингем Форест).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), асcист Райан Йетс.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
