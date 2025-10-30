Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
01.11.2025 17:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 октября 2025, 16:52 | Обновлено 30 октября 2025, 16:53
37
0

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии

30 октября 2025, 16:52 | Обновлено 30 октября 2025, 16:53
37
0
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 1 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Брайтон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Футбол | 30 октября 2025, 17:20 3
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе

Арда заинтересовал мадридский «Атлетико», но не в качестве замены для Диего Симеоне

Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 19:57 294
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер

Киевляне вышли в четвертьфинал Кубка Украины

«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
Футбол | 30.10.2025, 13:56
«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Футбол | 29.10.2025, 21:27
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Футбол | 30.10.2025, 00:21
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 10
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
28.10.2025, 22:45 7
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем