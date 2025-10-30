В субботу, 1 ноября состоится поединок 10-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Бернли

Новички Премьер-лиги пока проводят сезон лучше, чем ожидалось. После 9 туров «бордовые» имеют на счету 10 зачетных баллов и занимают 16-ю строчку турнирной таблицы. Отрыв от зоны вылета на данный момент составляет уже 5 очков, хотя еще 2 тура назад команда занимала 18 место. Выйти вперед позволили победы над похожими по уровню «Лидсом» и «Вулверхемптоном» в 2-х предыдущих раундах.

Из Кубка английской лиги «Бернли» вылетели на стадии 1/16 финала от «Кардиффа», который сейчас выступает в Первой лиге Англии.

Арсенал

«Канониры» в текущем сезоне находятся в поистине невероятной форме. За 9 игр Премьер-лиги команде удалось набрать 22 очка (7 побед, 1 ничья и 1 поражение), которые сейчас позволяют ей занимать 1 место турнирной таблицы чемпионата. Отрыв от ближайшего преследователя на данный момент составляет уже 4 очка. В Кубке лиги лондонцы прошли «Порт Уэйл» и «Брайтон» и квалифицировались в 1/4 финала соревнований.

В Лиге чемпионов «Арсенал» также чувствует себя отлично – в 3-х стартовых турах англичанам удалось одолеть «Атлетик», «Атлетико» и «Олимпиакос» с общим счетом 8:0.

Личные встречи

Начиная с 2021 команды сыграли между собой в 5 поединках. 3 победы одержал «Арсенал», а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

«Арсенал» не пропустил ни одного гола в последних 6 играх.

«Бернли» в свою очередь пропустили уже 17 мячей в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й самый плохой результат среди всех команд.

«Арсенал» победил в каждом из последних 4-х выездных поединков.

Прогноз

Я поставлю на победу «Арсенала» с форой -1,5 и коэффициентом 1.88.