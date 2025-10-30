Англия30 октября 2025, 16:45 | Обновлено 30 октября 2025, 16:46
16
0
Бернли – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии
30 октября 2025, 16:45 | Обновлено 30 октября 2025, 16:46
16
0
В субботу, 1 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Арсенал».
Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Бернли – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бернли – АрсеналСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 октября 2025, 23:02 0
Президент обратился к Владимиру Онищенко
Футбол | 30 октября 2025, 13:56 4
«Горняки» прекратили борьбу за Кубок Украины
Футбол | 30.10.2025, 00:21
Бокс | 30.10.2025, 08:09
Футбол | 30.10.2025, 17:35
Комментарии 0
Популярные новости
28.10.2025, 17:47 8
29.10.2025, 07:24 10
29.10.2025, 20:23 5
29.10.2025, 05:22 9
29.10.2025, 07:51 6
29.10.2025, 21:23 10
29.10.2025, 07:34
29.10.2025, 21:27 7