Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Бёрнли
01.11.2025 17:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 октября 2025, 16:45 | Обновлено 30 октября 2025, 16:46
16
0

Смотрите 1 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии

ФК Арсенал

В субботу, 1 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Арсенал».

Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Бернли – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Бернли Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Бернли - Арсенал
