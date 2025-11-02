Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Микель АРТЕТА: «Это был один из лучших матчей, которые он сыграл»
02 ноября 2025, 11:50 | Обновлено 02 ноября 2025, 11:58
Микель АРТЕТА: «Это был один из лучших матчей, которые он сыграл»

Испанский коуч дал пресс-конференцию после матча с «Бернли»

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч десятого тура Английской Премьер-лиги, в котором его подопечные со счетом 0:2 одолели «Бернли»:

О своих впечатлениях от игры и ее результата:

Очень доволен. Это действительно сложное место для выездной игры. За 18 месяцев они проиграли здесь только один раз, против «Ливерпуля», с последнего удара в матче с пенальти. Думаю, мы начали игру исключительно хорошо. По-моему, первый тайм был одним из лучших, которые мы когда-либо играли. Забили два гола, создали еще два или три больших момента и не пропустили ни одного. Это было хорошей отправной точкой, потому что во втором тайме мы снизили уровень игры, особенно с мячом, и с нашими намерениями рисковать больше и играть вперед. Но опять же, в обороне мы были исключительны до момента штрафного удара. Нам немного повезло, что мяч попал в штангу, и мы сохранили свои ворота сухими.

О причине замены Дьекереша в перерыве:

Я думаю, что это был один из лучших матчей, которые он сыграл. В целом, его игра была исключительной; он участвовал в первом голе. Мы были вынуждены заменить его, потому что он почувствовал небольшую боль в мышцах, так что нам придется подождать и посмотреть.

О причине замены Субименди:

Субименди тоже попросил о замене, так что нам придется подождать и посмотреть.

О создании большого количества моментов в открытой игре:

В середине недели мы сделали точно то же самое. В конце концов, против команд, которые хотят защищаться в низком блоке, это сложнее, и «Бернли» заслуживает уважения, потому что они очень, очень хорошо организованы, и крупные команды с большим трудом создают моменты и возможности против них. Мы, безусловно, сделали это, особенно в первом тайме. Я доволен этим, но есть еще много вещей, которые нужно улучшить.

О сложности игры на «Терф Мур»:

Мы обсуждали этот сезон, игры, в которых мы испытывали трудности или теряли очки, особенно в прошлом сезоне. Мы знали, какая задача стоит перед нами сегодня и какой уровень мы должны показать, чтобы победить их, потому что у них есть этот дух и эта вера в то, что они могут добиться результата здесь, на своем поле, и это было чувствуется. Так что то, что мы сделали, — большая заслуга ребят.

О игре Дьекереша:

Все. Его высокий прессинг, его позиция и его касания, его проходы сзади, то, как он связывал игру, то, как он выводил нас из этой ситуации в моменты перехода. Я думаю, он был в очень хорошей форме. Жаль, что он почувствовал дискомфорт.

О том, что за четыре игры был пропущен только один удар в створ:

Я думаю, что дух команды проявился в конце, после углового от Деклана, когда Итан не выиграл дуэль, и вы видели, как 10 игроков пробежали 80 метров. Я имею в виду, что мы играем с таким желанием, с такой концентрацией, с такой дисциплиной. Мы выиграем много матчей.

Мартин Субименди Виктор Дьекереш Арсенал Лондон Бернли Бернли - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Микель Артета пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: ФК Арсенал Лондон
