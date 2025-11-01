Англия01 ноября 2025, 21:18 | Обновлено 01 ноября 2025, 21:20
Бернли – Арсенал – 0:2. Седьмая подряд победа без пропущенных. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ
В первый день ноября состоялись матчи 10-го тура Английской Премьер-лиги.
На арене «Терф Мур» в Бернли команда с одноименным названием города встретилась с «Арсеналом».
Лондонский клуб уверенно обыграл соперника со счетом 2:0 и продлил свою победную серию без пропущенных мячей до семи матчей.
Также «канониры» установили интересный рекорд, забив в восьмой раз после розыгрыша углового.
Английская Премьер-лига. 10-й тур, 1 ноября
«Бернли» – «Арсенал» – 0:2
Голы: Дьекерьеш, 14, Райс, 35
Видео голов и обзор матча
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал), асcист Леандро Троссар.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал), асcист Габриэль.
