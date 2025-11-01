Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернли – Арсенал – 0:2. Седьмая подряд победа без пропущенных. Видео голов
Чемпионат Англии
Бёрнли
01.11.2025 17:00 – FT 0 : 2
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 ноября 2025, 21:18 | Обновлено 01 ноября 2025, 21:20
103
0

Бернли – Арсенал – 0:2. Седьмая подряд победа без пропущенных. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ

01 ноября 2025, 21:18 | Обновлено 01 ноября 2025, 21:20
103
0
Бернли – Арсенал – 0:2. Седьмая подряд победа без пропущенных. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В первый день ноября состоялись матчи 10-го тура Английской Премьер-лиги.

На арене «Терф Мур» в Бернли команда с одноименным названием города встретилась с «Арсеналом».

Лондонский клуб уверенно обыграл соперника со счетом 2:0 и продлил свою победную серию без пропущенных мячей до семи матчей.

Также «канониры» установили интересный рекорд, забив в восьмой раз после розыгрыша углового.

Английская Премьер-лига. 10-й тур, 1 ноября

«Бернли» – «Арсенал» 0:2

Голы: Дьекерьеш, 14, Райс, 35

Видео голов и обзор матча

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал), асcист Леандро Троссар.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал), асcист Габриэль.
По теме:
ВИДЕО. Его не остановить. Роналду положил дубль и оформил камбэк
Судьбу дерби между Тоттенхэмом и Челси решил один гол
Короли розыгрыша угловых. Арсенал возглавляет рейтинг топ-5 европейских лиг
Бернли Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бернли - Арсенал видео голов и обзор Виктор Дьекереш Деклан Райс
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Бокс | 01 ноября 2025, 05:22 0
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»

Британец похвалил Итауму

У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Футбол | 01 ноября 2025, 21:45 0
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы

Евгений попал в лазарет «Черноморца»

Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Футбол | 01.11.2025, 15:01
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01.11.2025, 08:02
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01.11.2025, 09:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 2
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 10
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем