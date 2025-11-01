В первый день ноября состоялись матчи 10-го тура Английской Премьер-лиги.

На арене «Терф Мур» в Бернли команда с одноименным названием города встретилась с «Арсеналом».

Лондонский клуб уверенно обыграл соперника со счетом 2:0 и продлил свою победную серию без пропущенных мячей до семи матчей.

Также «канониры» установили интересный рекорд, забив в восьмой раз после розыгрыша углового.

Английская Премьер-лига. 10-й тур, 1 ноября

«Бернли» – «Арсенал» – 0:2

Голы: Дьекерьеш, 14, Райс, 35

