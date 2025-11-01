Арсенал в 7-й раз подряд победил и не пропустил ни одного гола

Лондонский Арсенал одержал седьмую победу подряд во всех турнирах, не пропустив в этих матчах ни одного гола.

В матче 10-го тура АПЛ «канониры» на выезде победили Бернли со счетом 2:0.

Таким образом, продлилась победная серия Арсенала до 7 матчей, в которых они не пропустили ни одного гола.

Победная серия Арсенала без пропущенных мячей (7 матчей)

АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2

КЛ, Арсенал – Брайтон – 2:0

АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0

ЛЧ, Арсенал – Атлетико – 4:0

АПЛ, Фулгем – Арсенал – 0:1

АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0

ЛЧ, Арсенал – Олимпиакос – 2:0

До рекорда Ливерпуля, в 2005 году сыгравшего 11 «сухих» матчей подряд, Арсеналу осталось 4 матча.

Самые длинные серии матчей подряд без пропущенных мячей клубами АПЛ во всех турнирах

11 – Ливерпуль (2005)

8 – Манчестер Юнайтед (2004-05)

7 – Эвертон (1994)

7 – Арсенал (1999)

7 – Челси (2003)

7 – Челси (2005)

7 – Ливерпуль (2019-20)

7 – Челси (2021)

7 – Арсенал (2025)