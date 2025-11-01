Арсенал в 7-й раз подряд победил и не пропустил ни одного гола
До рекорда Ливерпуля остается 4 матча
Лондонский Арсенал одержал седьмую победу подряд во всех турнирах, не пропустив в этих матчах ни одного гола.
В матче 10-го тура АПЛ «канониры» на выезде победили Бернли со счетом 2:0.
Таким образом, продлилась победная серия Арсенала до 7 матчей, в которых они не пропустили ни одного гола.
Победная серия Арсенала без пропущенных мячей (7 матчей)
АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2
КЛ, Арсенал – Брайтон – 2:0
АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
ЛЧ, Арсенал – Атлетико – 4:0
АПЛ, Фулгем – Арсенал – 0:1
АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
ЛЧ, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
До рекорда Ливерпуля, в 2005 году сыгравшего 11 «сухих» матчей подряд, Арсеналу осталось 4 матча.
Самые длинные серии матчей подряд без пропущенных мячей клубами АПЛ во всех турнирах
- 11 – Ливерпуль (2005)
- 8 – Манчестер Юнайтед (2004-05)
- 7 – Эвертон (1994)
- 7 – Арсенал (1999)
- 7 – Челси (2003)
- 7 – Челси (2005)
- 7 – Челси (2005)
- 7 – Ливерпуль (2019-20)
- 7 – Челси (2021)
- 7 – Арсенал (2025)
Arsenal have won their last SEVEN games across all competitions by an aggregate score of 14-0.— Squawka (@Squawka) November 1, 2025
◉ W 2-0 vs. Olympiacos
◉ W 2-0 vs. West Ham
◉ W 0-1 vs. Fulham
◉ W 4-0 vs. Atletico Madrid
◉ W 1-0 vs. Crystal Palace
◉ W 2-0 vs. Brighton
◉ W 0-2 vs. Burnley
It's the… pic.twitter.com/M3kpyaHoBI
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб не планирует подписывать 20-летнего Леандриньо, который играет за «Васко да Гама»
В поле зрения «бланкос» попал Владислав Крапивцов