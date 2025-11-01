Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал в 7-й раз подряд победил и не пропустил ни одного гола
Англия
01 ноября 2025, 19:29
Арсенал в 7-й раз подряд победил и не пропустил ни одного гола

До рекорда Ливерпуля остается 4 матча

Арсенал в 7-й раз подряд победил и не пропустил ни одного гола

Лондонский Арсенал одержал седьмую победу подряд во всех турнирах, не пропустив в этих матчах ни одного гола.

В матче 10-го тура АПЛ «канониры» на выезде победили Бернли со счетом 2:0.

Таким образом, продлилась победная серия Арсенала до 7 матчей, в которых они не пропустили ни одного гола.

Победная серия Арсенала без пропущенных мячей (7 матчей)

АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2
КЛ, Арсенал – Брайтон – 2:0
АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
ЛЧ, Арсенал – Атлетико – 4:0
АПЛ, Фулгем – Арсенал – 0:1
АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
ЛЧ, Арсенал – Олимпиакос – 2:0

До рекорда Ливерпуля, в 2005 году сыгравшего 11 «сухих» матчей подряд, Арсеналу осталось 4 матча.

Самые длинные серии матчей подряд без пропущенных мячей клубами АПЛ во всех турнирах

  • 11 – Ливерпуль (2005)
  • 8 – Манчестер Юнайтед (2004-05)
  • 7 – Эвертон (1994)
  • 7 – Арсенал (1999)
  • 7 – Челси (2003)
  • 7 – Челси (2005)
  • 7 – Челси (2005)
  • 7 – Ливерпуль (2019-20)
  • 7 – Челси (2021)
  • 7 – Арсенал (2025)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
