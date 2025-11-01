Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

1 ноября, свой матч в рамках АПЛ проведут Ливерпуль и Астон Вилла. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

После бодрого старта, с эмоциональными победами в концовках, Ливерпуль переживает настоящее пике. Команда находится на серии из четырех поражений в АПЛ, из-за чего отлетела на седьмое место, отставание от первого квартета всего два очка, а вот до лидера целых 7 баллов. В последнем туре «мерсесайдцы» уступили на выезде Бренфорду со счетом 2:3.

На этой неделе Ливерпуль практически самоустранился с Кубка английской лиги, уступив дома Кристал Пэлас – 0:3, шансов было мало, ведь Арне Слот выставил откровенно второй состав.

В Лиге чемпионов у команды пока не все так плохо, 6 очков в трех турах и место в зоне плей-офф, хотя в идеале нужно финишировать в топ-8. Есть и много кадровых потерь, сразу десять игроков не смогут выйти на поле.

Астон Вилла

Бирмингемцы неудачно начали чемпионат, они не могли выиграть пять матчей кряду, набрав всего три очка, потом наступила серия из четырех побед. В последнем туре подопечные Уная Эмери даже обыграли грозный Манчестер Сити на своем поле – 1:0, статистически соперник был лучше, но здесь важен результат.

Команда играет в Лиге Европы, где набрала 6 очков в трех встречах, что пока не так плохо. Посреди недели Астон Вилла не играла в Кубке английской лиги, так как вылетела раньше. Как минимум четверо игроков пропустят предстоящую встречу из-за повреждений.

Есть ощущение, что команда нащупала свою игру, посмотрим, как они смогут сыграть на «Энфилде». В турнирной таблице Астон Вилла идет восьмой, отставая от предстоящего соперника только по дополнительным показателям.

Личные встречи

В очных противостояниях Вилла не побеждает уже десять матчей подряд. В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл дома 2:0, а в гостях сыграл 2:2

Прогноз

Пусть у Ливерпуля проблемы, серия поражений, а соперник на ходу, именно хозяев считают фаворитами данного противостояния.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ливерпуля – 1,64, ничья – 4,22, победа Астон Виллы – 4,91. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию! На поле выйдут много футболистов высокого уровня, так что стоит ожидать качественного футбола. Поставлю на обмен забитыми мячами за 1,63.