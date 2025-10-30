01.11.2025 22:00 - : -
Англия
Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 ноября в 22:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 1 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Астон ВиллаСмотреть трансляцию
