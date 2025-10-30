Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.11.2025 22:00 - : -
Астон Вилла
Англия
30 октября 2025, 17:09 | Обновлено 30 октября 2025, 17:10
Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 ноября в 22:00 матч чемпионата Англии

ФК Ливерпуль

В субботу, 1 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

