  4. Ливерпуль прервал провальную серию в АПЛ. Банда Слота обыграла Астон Виллу
Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.11.2025 22:00 – FT 2 : 0
Астон Вилла
Англия
Ливерпуль прервал провальную серию в АПЛ. Банда Слота обыграла Астон Виллу

«Красные» победили со счетом 2:0

Ливерпуль прервал провальную серию в АПЛ. Банда Слота обыграла Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Астон Вилла

В субботу, 1 ноября, прошел матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Игра пройшла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева сумели прервать свою четырехматчевую серию поражений и победить со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во втором матче подряд в АПЛ удалось забить вингеру Мохамеду Салаху, еще один гол на свой счет записал Райан Гравенберх.

«Ливерпуль» поднялся в АПЛ на третью строчку, имея в активе 18 очков. Отставание от лидера АПЛ «Арсенала» – семь очков.

АПЛ. 10-й тур, 1 ноября.

Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0

Голы: Салах, 45+1, Гравенберх, 58.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ливерпуль: Мамардашвили, Робертсон, Брэдли, ван Дейк, Конате, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Салах, Экитике (Вирц 77).

Астон Вилла: Мартинес, Динь (Матсен 75), Кэш, Торрес (Мингз 74), Конса, Онана, Камара, Макгинн (Баркли 59), Гэссан (Мален 59), Роджерс, Уоткинс (Санчо 74).

