Ливерпуль прервал провальную серию в АПЛ. Банда Слота обыграла Астон Виллу
«Красные» победили со счетом 2:0
В субботу, 1 ноября, прошел матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Астон Вилла».
Игра пройшла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева сумели прервать свою четырехматчевую серию поражений и победить со счетом 2:0.
Во втором матче подряд в АПЛ удалось забить вингеру Мохамеду Салаху, еще один гол на свой счет записал Райан Гравенберх.
«Ливерпуль» поднялся в АПЛ на третью строчку, имея в активе 18 очков. Отставание от лидера АПЛ «Арсенала» – семь очков.
АПЛ. 10-й тур, 1 ноября.
Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0
Голы: Салах, 45+1, Гравенберх, 58.
Ливерпуль: Мамардашвили, Робертсон, Брэдли, ван Дейк, Конате, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Салах, Экитике (Вирц 77).
Астон Вилла: Мартинес, Динь (Матсен 75), Кэш, Торрес (Мингз 74), Конса, Онана, Камара, Макгинн (Баркли 59), Гэссан (Мален 59), Роджерс, Уоткинс (Санчо 74).
