В субботу, 1 ноября состоится поединок 10-го тура чемпионата Англии между «Кристалл Пэлас» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Кристал Пэлас

Несмотря на некоторые неудачи в последних играх коллектив Оливера Гласнера проводит очень неплохой сезон. За 9 игр Премьер-лиги команде удалось набрать 13 зачетных пунктов, благодаря которым она сейчас занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. От позиции в топ-5 «орлов» отделяет всего 3 зачетных пункта. В Кубке английской лиги лондонцы обыграли «Миллволл» и «Ливерпуль» и квалифицировались в 1/4 финала соревнований, где сыграют против «Арсенала».

В 1-м туре основного этапа Лиги конференций англичане со счетом 2:0 обыграли киевское «Динамо», однако во 2-м сенсационно уступили киприотскому «АЭКу» из Ларнаки.

Брентфорд

Учитывая уход тренера и многих ключевых футболистов, лондонцы в текущем сезоне демонстрируют феноменальные результаты. В АПЛ «пчелы» набрали столько же очков, как и «орлы» – 13. Однако из-за худшей разницы забитых/пропущенных «Брентфорд» занимает 11 место турнирной таблицы чемпионата.

В Кубке английской лиги коллектив идет уверенно – сначала «пчелам» уступил «Борнмут», а впоследствии команда смогла выбить «Астон Виллу» и «Гримсби». В 1/4 финала соревнований лондонцев ждет поединок против «Манчестер Сити».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брентфорд». За этот отрезок «пчелам» удалось одержать 2 победы, еще 2 игры завершились вничью, а в 1 матче выигрыш завоевал «Кристалл Пэлас».

Интересные факты

«Кристалл Пэлас» имеет лишь 1 победу в последних 5-х играх – против «Ливерпуля» в 1/8 финала Кубка лиги.

«Брентфорд» в свою очередь победил в 4/5 последних играх.

«Брентфорд» забивал первым в 5/6 последних играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.78.