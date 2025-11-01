В субботу, 1 ноября, состоялся матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» сыграл с «Брентфордом».

Домашняя арена «орлов», «Селхерст Парк», в Лондоне приняла встречу чемпионата Англии.

«Брентфорд» вместе с украинцем Егором Ярмолюком не смог навязать борьбу сопернику и уступил со счетом 0:2.

Украинский футболист после матча получил одну из самых низких оценок среди участников.

Английская Премьер-лига. 10-й тур, 1 ноября

«Кристал Пэлас» – «Брентфорд» – 2:0

Голы: Матета, 30, Коллинз, 51 (автогол)

Видео голов и обзор матча