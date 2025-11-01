Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кристал Пэлас – Брентфорд – 2:0. Провал Ярмолюка и Ко. Видео голов, обзор
01 ноября 2025, 23:01 | Обновлено 01 ноября 2025, 23:02
Кристал Пэлас – Брентфорд – 2:0. Провал Ярмолюка и Ко. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ

01 ноября 2025, 23:01 | Обновлено 01 ноября 2025, 23:02
Кристал Пэлас – Брентфорд – 2:0. Провал Ярмолюка и Ко. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 ноября, состоялся матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» сыграл с «Брентфордом».

Домашняя арена «орлов», «Селхерст Парк», в Лондоне приняла встречу чемпионата Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Брентфорд» вместе с украинцем Егором Ярмолюком не смог навязать борьбу сопернику и уступил со счетом 0:2.

Украинский футболист после матча получил одну из самых низких оценок среди участников.

Английская Премьер-лига. 10-й тур, 1 ноября

«Кристал Пэлас» – «Брентфорд» – 2:0

Голы: Матета, 30, Коллинз, 51 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Автогол забил Нэйтан Коллинз (Брентфорд).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас), асcист Джефферсон Лерма.
По теме:
Тоттенхэм – Челси – 0:1. Как пенсионеры забили победный гол. Видеообзор
Мохамед Салах забил 250 голов в составе Ливерпуля, повторив рекорд Руни
ВИДЕО. Винисиус после скандала в матче с Барсой не забил пенальти за Реал
Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Жан-Филипп Матета Егор Ярмолюк видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
