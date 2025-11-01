Провальное выступление. Названа оценка Ярмолюка за поражение в матче АПЛ

1 ноября в 11-м туре Английской Премьер-лиги состоялся поединок между клубами «Кристал Пэлас» и «Брентфорд».

Команды встретились на арене «Селхерст Парк» в Лондоне.

В стартовом составе гостей вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк, которому удалось провести на поле 68 минут.

Хозяева оказались сильнее соперника, и «Кристал Пэлас» одержал победу со счетом 2:0.

После финального свистка статистический портал SofaScore представил оценки футболистов за матч. Лучшим игроком был признан нападающий хозяев Жан-Филипп Матета, который отметился голом и получил 7.6 балла.

А вот украинский полузащитник Ярмолюк провалился в матче: Егор получил одну из самых низких оценок – 5.8.

Оценки матча «Кристал Пэлас» – «Брентфорд» по версии SofaScore