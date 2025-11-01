Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
01.11.2025 19:30 - : -
Челси
Англия
Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26

Поединок состоится 1 ноября в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

1 ноября, свою встречу в десятом туре АПЛ проведут Тоттенхэм и Челси. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм

«Шпоры» в этом сезоне показывают неплохой футбол, хотя хочется больше стабильности. После девяти туров команда идет третьей в чемпионате, отставая от лидера на 5 очков. В последнем туре Тоттенхэм обыграл на выезде Эвертон со счетом 3:0.

На этой неделе подопечные Томаса Франка вылетели из Кубка английской лиги, уступив на выезде Ньюкаслу со счетом 0:2. Команда еще выступает в Лиге чемпионов, где пока идет без поражений, набрав 5 очков в трех матчах, занимая только 15-ю строчку, но и этого достаточно для попадания в плей-офф.

В составе немало кадровых потерь, сразу восемь игроков не сыграют из-за травм, среди которых такие футболисты как: Кулусевски, Меддисон, Соланке. Попадание в топ-4 АПЛ вполне выполнимая задача.

Челси

«Синие» привычно непредсказуемы в этом сезоне, в последнем туре Челси сенсационно уступил на своем поле Сандерленду – 1:2, пропустив решающий мяч на 90+3 минуте. Из-за этой неудачи подопечные Энцо Марески откатились на девятую строчку в чемпионате, хотя отставание от первого квартета составляет всего 3 очка.

На этой неделе Челси тоже играл в Кубке английской лиги, где одолел в гостях Вулверхэмптон – 4:3, хотя могли выиграть спокойнее, ведь вели 3:0. Команда тоже играет в Лиге чемпионов, где набрала 6 очков в трех матчах, клуб 11-й в турнирной таблице, отставая от топ-8 только по дополнительным показателям.

Как минимум пятеро футболистов не помогут команде в этой встрече, главная потеря, отсутствие Коула Палмера.

Личные встречи

В последнее время Челси владеет значительным перевесом в очных противостояниях. Тоттенхем проиграл оба матча чемпионата в прошлом сезоне, 3:4 на своем стадионе и 0:1 на чужом. «Шпоры» выиграли у соперника только один матч из последних 17 в основное время.

Прогноз

Эта встреча точно вызовет интерес у фанатов футбола, встречаются сильные и амбициозные клубы, к тому же это дерби.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Тоттенхэма – 2,7, ничья – 3,55, победа Челси – 2,51. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Как видно по котировкам, фаворита в этой паре нет, это будет матч на три результата, можно ожидать любого исхода. Многое будет зависеть от установок тренера и плана на игру. Перспективно здесь выглядит ставка на обмен голами за 1,62.

Обе забьют 1.62
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
