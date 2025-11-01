Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Челси – 0:1. Как пенсионеры забили победный гол. Видеообзор
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
01.11.2025 19:30 – FT 0 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 ноября 2025, 23:23 |
67
0

Тоттенхэм – Челси – 0:1. Как пенсионеры забили победный гол. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ

01 ноября 2025, 23:23 |
67
0
Тоттенхэм – Челси – 0:1. Как пенсионеры забили победный гол. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Челси

1 ноября в Лондоне состоялся центральный поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги, где «Тоттенхэм» принимал «Челси».

Единственный гол в матче забил форвард «Челси» Жоао Педро на 34-й минуте, что и определило исход встречи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ. 10-й тур, 1 ноября.

Тоттенхэм – Челси – 0:1
Голы: Жоао Педро, 34.

Видеообзор матча АПЛ

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Мойсес Кайседо.
По теме:
Сухарь Трубина, тайм от Судакова. Бенфика уничтожила в гостях Виторию
Ливерпуль прервал провальную серию в АПЛ. Банда Слота обыграла Астон Виллу
ВИДЕО. Варди в 38 лет забил второй мяч в Серии А. Пострадал Ювентус
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Тоттенхэм - Челси видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ламин Ямаль расстался с Никки Николь. По личным причинам
Футбол | 02 ноября 2025, 00:25 0
ФОТО. Ламин Ямаль расстался с Никки Николь. По личным причинам
ФОТО. Ламин Ямаль расстался с Никки Николь. По личным причинам

Ламин Ямаль подтвердил слухи о расставании...

Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01 ноября 2025, 08:02 3
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб

Александр Андриевский сообщил, как покинул киевский клуб

Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Футбол | 01.11.2025, 21:43
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Бокс | 01.11.2025, 05:22
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Футбол | 01.11.2025, 13:09
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 10
Футбол
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 53
Бокс
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
31.10.2025, 07:02 2
Бокс
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем