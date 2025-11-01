Англия01 ноября 2025, 23:23 |
Тоттенхэм – Челси – 0:1. Как пенсионеры забили победный гол. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ
1 ноября в Лондоне состоялся центральный поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги, где «Тоттенхэм» принимал «Челси».
Единственный гол в матче забил форвард «Челси» Жоао Педро на 34-й минуте, что и определило исход встречи.
Судьбу дерби между Тоттенхэмом и Челси решил один гол
АПЛ. 10-й тур, 1 ноября.
Тоттенхэм – Челси – 0:1
Голы: Жоао Педро, 34.
Видеообзор матча АПЛ
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Мойсес Кайседо.
