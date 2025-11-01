1 ноября в Лондоне состоялся центральный поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги, где «Тоттенхэм» принимал «Челси».

Единственный гол в матче забил форвард «Челси» Жоао Педро на 34-й минуте, что и определило исход встречи.

АПЛ. 10-й тур, 1 ноября.



Тоттенхэм – Челси – 0:1

Голы: Жоао Педро, 34.



