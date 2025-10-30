Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
01.11.2025 19:30 - : -
Челси
Англия
30 октября 2025, 17:00 |
22
0

Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 ноября в 19:30 по Киеву матч АПЛ

30 октября 2025, 17:00 |
22
0
Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Челси

1 ноября в Лондоне пройдет центральный матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм», в качестве хозяев поля, встретится с «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

«Шпоры» после 9 сыгранных туров в английском чемпионате занимают третье место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками. «Челси» идет 9-м с 14 очками в активе.

В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Челси» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Футбол | 30 октября 2025, 03:43 15
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина

Динамо удалось обыграть Шахтер

Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29 октября 2025, 21:23 10
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины

Арда провел флеш-интервью после вылета горняков с национального Кубка

ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
Футбол | 30.10.2025, 17:16
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
Футбол | 30.10.2025, 13:56
«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Футбол | 30.10.2025, 07:47
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Популярные новости
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 294
Футбол
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
29.10.2025, 08:44
Футбол
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 10
Футбол
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 1
Бокс
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
