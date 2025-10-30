1 ноября в Лондоне пройдет центральный матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм», в качестве хозяев поля, встретится с «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live

Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

«Шпоры» после 9 сыгранных туров в английском чемпионате занимают третье место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками. «Челси» идет 9-м с 14 очками в активе.

В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Челси» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

