Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 ноября в 19:30 по Киеву матч АПЛ
1 ноября в Лондоне пройдет центральный матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм», в качестве хозяев поля, встретится с «Челси».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.
«Шпоры» после 9 сыгранных туров в английском чемпионате занимают третье место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками. «Челси» идет 9-м с 14 очками в активе.
В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Челси» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Динамо удалось обыграть Шахтер
Арда провел флеш-интервью после вылета горняков с национального Кубка