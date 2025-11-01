Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судьбу дерби между Тоттенхэмом и Челси решил один гол
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
01.11.2025 19:30 – FT 0 : 1
Челси
Англия
01 ноября 2025, 21:34 |
Судьбу дерби между Тоттенхэмом и Челси решил один гол

«Пенсионеры» взяли три очка на выезде

Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Челси

1 ноября в Лондоне прошел центральный матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм», в качестве хозяев поля, сыграл с «Челси».

Судьбу матча решил один забитый гол в исполнении нападающего «Челси» Жоао Педро на 34-й минуте.

Благодаря этой победе «Челси» вернулся в зону Лиги чемпионов, занимая четвертое место с 17 очками. У «Шпор» такое же количество баллов и третья позиция в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ. 10-й тур, 1 ноября.

Тоттенхэм – Челси – 0:1
Голы: Жоао Педро, 34.

Тоттенхэм: Викарио, Спенс, Порро (Удоджи 73), ван де Вен, Данзо (Ромеро 60), Пальинья, Бентанкур (Ришарлисон 60), Бергваль (Симонс 7, Одобер 73), Кудус, Сарр, Коло-Муани (Джонсон 73).

Челси: Санчес, Кукурелья, Гюсто (Лавиа 76), Чалоба, Фофана (Адарабиойо 89), Джеймс, Кайседо, Фернандес, Гарначо (Гиттенс 66), Нету (Эстевао 85), Жоао Педро.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

