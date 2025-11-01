Судьбу дерби между Тоттенхэмом и Челси решил один гол

1 ноября в Лондоне прошел центральный матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм», в качестве хозяев поля, сыграл с «Челси».

Судьбу матча решил один забитый гол в исполнении нападающего «Челси» Жоао Педро на 34-й минуте.

Благодаря этой победе «Челси» вернулся в зону Лиги чемпионов, занимая четвертое место с 17 очками. У «Шпор» такое же количество баллов и третья позиция в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ. 10-й тур, 1 ноября.

Тоттенхэм – Челси – 0:1

Голы: Жоао Педро, 34.

Тоттенхэм: Викарио, Спенс, Порро (Удоджи 73), ван де Вен, Данзо (Ромеро 60), Пальинья, Бентанкур (Ришарлисон 60), Бергваль (Симонс 7, Одобер 73), Кудус, Сарр, Коло-Муани (Джонсон 73).

Челси: Санчес, Кукурелья, Гюсто (Лавиа 76), Чалоба, Фофана (Адарабиойо 89), Джеймс, Кайседо, Фернандес, Гарначо (Гиттенс 66), Нету (Эстевао 85), Жоао Педро.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ