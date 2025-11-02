Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Вест Хэм
02.11.2025 16:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 ноября 2025, 11:23 |
150
0

Вест Хэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 2 ноября в 16:00 по Киеву

02 ноября 2025, 11:23 |
150
0
Вест Хэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вест Хэм

В воскресенье, 2 ноября состоится поединок 10-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Вест Хэм

Лондонская команда проводит откровенно ужасающий сезон. После 9 туров команда имеет на счету всего 4 очка и занимает предпоследнее, 19 место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны на данный момент составляет уже 4 зачетных пункта. Улучшить результаты не помогла даже замена тренера – Нуну Эшпериту Санту, заменившему Грэма Поттера, за 4 матча во главе «молотобойцев» получил всего 1 балл.

Из Кубка лиги лондонцы вылетели на стадии 1/32 финала после поражения против «Вулверхэмптона».

Ньюкасл Юнайтед

Несмотря на неуверенные результаты в начале сезона, сейчас клуб показывает очень достойную игру. После 9 матчей в Премьер-лиге «сороки» получили 12 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. От места в топ-5 коллектив на данный момент отделяет 4 очка. В Кубке английской лиги «Ньюкасл» обыграл «Брэдфорд» и «Тоттенхэм» и квалифицировался в 1/4 финала турнира.

В Лиге чемпионов англичанам удалось разгромить бельгийский «Юнион» (4:0) и португальскую «Бенфику» (3:0), однако в 1-м туре команда 1:2 уступила «Барселоне».

Личная встреча

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Ньюкасл». За этот отрезок «сороки» победили в 3-х матчах, еще 1 поединок завершился вничью, а 1 раз победу праздновал «Вест Хэм».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Вест Хэма» продолжается уже 6 поединков подряд.
  • «Вест Хэм» пропустил 20 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Ньюкасл» победил в 5/6 последних играх во всех турнирах.

Возможные стартовые составы

Вест Хэм: Ареоля – Диуф, Килман, Тодибо, Уокер-Питерс – Соучек, Фернандеш – Саммервиль, Пакета, Боуэн – Уилсон

Ньюкасл: Поуп – Бьорн, Ботман, Тчау, Триппьер – Жоэлинтон, Тонали, Гимараеш – Гордон, Вольтемаде, Эланга

Прогноз

Я поставлю на победу «Ньюкасла» с коэффициентом 1.61.

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
2 ноября 2025 -
16:00
Ньюкасл
Победа Ньюкасла 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Арне СЛОТ: «Ты всегда чувствуешь давление, если работаешь в Ливерпуле»
Алавес – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вест Хэм Вест Хэм - Ньюкасл Ньюкасл прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Бокс | 02 ноября 2025, 08:20 9
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»

Британец не готовился к бою с украинцем

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Футбол | 01 ноября 2025, 13:09 3
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»

Голкипер «Динамо» оценил выступления «бело-синих» в Лиге конференций

Хаби АЛОНСО: «С тех пор, как он начал играть, его уровень растет»
Футбол | 02.11.2025, 10:58
Хаби АЛОНСО: «С тех пор, как он начал играть, его уровень растет»
Хаби АЛОНСО: «С тех пор, как он начал играть, его уровень растет»
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 02.11.2025, 09:36
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.11.2025, 08:47
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 10
Футбол
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 5
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 54
Бокс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем