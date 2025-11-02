В воскресенье, 2 ноября состоится поединок 10-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Вест Хэм

Лондонская команда проводит откровенно ужасающий сезон. После 9 туров команда имеет на счету всего 4 очка и занимает предпоследнее, 19 место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны на данный момент составляет уже 4 зачетных пункта. Улучшить результаты не помогла даже замена тренера – Нуну Эшпериту Санту, заменившему Грэма Поттера, за 4 матча во главе «молотобойцев» получил всего 1 балл.

Из Кубка лиги лондонцы вылетели на стадии 1/32 финала после поражения против «Вулверхэмптона».

Ньюкасл Юнайтед

Несмотря на неуверенные результаты в начале сезона, сейчас клуб показывает очень достойную игру. После 9 матчей в Премьер-лиге «сороки» получили 12 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. От места в топ-5 коллектив на данный момент отделяет 4 очка. В Кубке английской лиги «Ньюкасл» обыграл «Брэдфорд» и «Тоттенхэм» и квалифицировался в 1/4 финала турнира.

В Лиге чемпионов англичанам удалось разгромить бельгийский «Юнион» (4:0) и португальскую «Бенфику» (3:0), однако в 1-м туре команда 1:2 уступила «Барселоне».

Личная встреча

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Ньюкасл». За этот отрезок «сороки» победили в 3-х матчах, еще 1 поединок завершился вничью, а 1 раз победу праздновал «Вест Хэм».

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Вест Хэма» продолжается уже 6 поединков подряд.

«Вест Хэм» пропустил 20 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Ньюкасл» победил в 5/6 последних играх во всех турнирах.

Возможные стартовые составы

Вест Хэм: Ареоля – Диуф, Килман, Тодибо, Уокер-Питерс – Соучек, Фернандеш – Саммервиль, Пакета, Боуэн – Уилсон

Ньюкасл: Поуп – Бьорн, Ботман, Тчау, Триппьер – Жоэлинтон, Тонали, Гимараеш – Гордон, Вольтемаде, Эланга

Прогноз

Я поставлю на победу «Ньюкасла» с коэффициентом 1.61.