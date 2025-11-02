Вест Хэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 2 ноября в 16:00 по Киеву
В воскресенье, 2 ноября состоится поединок 10-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.
Вест Хэм
Лондонская команда проводит откровенно ужасающий сезон. После 9 туров команда имеет на счету всего 4 очка и занимает предпоследнее, 19 место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны на данный момент составляет уже 4 зачетных пункта. Улучшить результаты не помогла даже замена тренера – Нуну Эшпериту Санту, заменившему Грэма Поттера, за 4 матча во главе «молотобойцев» получил всего 1 балл.
Из Кубка лиги лондонцы вылетели на стадии 1/32 финала после поражения против «Вулверхэмптона».
Ньюкасл Юнайтед
Несмотря на неуверенные результаты в начале сезона, сейчас клуб показывает очень достойную игру. После 9 матчей в Премьер-лиге «сороки» получили 12 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. От места в топ-5 коллектив на данный момент отделяет 4 очка. В Кубке английской лиги «Ньюкасл» обыграл «Брэдфорд» и «Тоттенхэм» и квалифицировался в 1/4 финала турнира.
В Лиге чемпионов англичанам удалось разгромить бельгийский «Юнион» (4:0) и португальскую «Бенфику» (3:0), однако в 1-м туре команда 1:2 уступила «Барселоне».
Личная встреча
В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Ньюкасл». За этот отрезок «сороки» победили в 3-х матчах, еще 1 поединок завершился вничью, а 1 раз победу праздновал «Вест Хэм».
Интересные факты
- Безвыигрышная серия «Вест Хэма» продолжается уже 6 поединков подряд.
- «Вест Хэм» пропустил 20 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
- «Ньюкасл» победил в 5/6 последних играх во всех турнирах.
Возможные стартовые составы
Вест Хэм: Ареоля – Диуф, Килман, Тодибо, Уокер-Питерс – Соучек, Фернандеш – Саммервиль, Пакета, Боуэн – Уилсон
Ньюкасл: Поуп – Бьорн, Ботман, Тчау, Триппьер – Жоэлинтон, Тонали, Гимараеш – Гордон, Вольтемаде, Эланга
Прогноз
Я поставлю на победу «Ньюкасла» с коэффициентом 1.61.
16:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец не готовился к бою с украинцем
Голкипер «Динамо» оценил выступления «бело-синих» в Лиге конференций