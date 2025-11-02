Вест Хэм – Ньюкасл – 3:1. Быстрый гол не помог. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча десятого тура АПЛ
В воскресенье, 2 ноября, состоялся матч десятого тура АПЛ, в котором «Вест Хэм» встретился с «Ньюкаслом».
Поединок проходил на Олимпийском стадионе в Лондоне а стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.
Гости сумели выйти вперед уже на 4-й минуте, на что хозяева поля по ходу встречи ответили тремя мячам и добыли победу со счетом 3:1.
«Вест Хэм» с семью очками занимает 18-ю позицию в АПЛ. Ньюкасл с 12 очками – 13-й.
Английская Премьер-лига. 10-й тур
Вест Хэм – Ньюкасл – 3:1
Голы: Пакета, 35, Ботман, 45+5 (автогол), Соучек, 90+8 – Мерфи, 4
Видео голов и обзор матча:
События матча
