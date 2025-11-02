Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Ньюкасл – 3:1. Быстрый гол не помог. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Вест Хэм
02.11.2025 16:00 – FT 3 : 1
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 ноября 2025, 20:40 |
34
0

Вест Хэм – Ньюкасл – 3:1. Быстрый гол не помог. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча десятого тура АПЛ

02 ноября 2025, 20:40 |
34
0
Вест Хэм – Ньюкасл – 3:1. Быстрый гол не помог. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм

В воскресенье, 2 ноября, состоялся матч десятого тура АПЛ, в котором «Вест Хэм» встретился с «Ньюкаслом».

Поединок проходил на Олимпийском стадионе в Лондоне а стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости сумели выйти вперед уже на 4-й минуте, на что хозяева поля по ходу встречи ответили тремя мячам и добыли победу со счетом 3:1.

«Вест Хэм» с семью очками занимает 18-ю позицию в АПЛ. Ньюкасл с 12 очками – 13-й.

Английская Премьер-лига. 10-й тур

Вест Хэм – Ньюкасл – 3:1

Голы: Пакета, 35, Ботман, 45+5 (автогол), Соучек, 90+8 – Мерфи, 4

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
45’ +5
ГОЛ ! Автогол забил Свен Ботман (Ньюкасл).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм), асcист Матеуш Фернандеш.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл), асcист Бруно Гимарайнс.
По теме:
Эрлинг Холанд повторил историю АПЛ. Такое случалось всего дважды
Дубль Холанда. Ман Сити переиграл Борнмут и вышел на второе место в АПЛ
ВИДЕО. Как Кабаев оформил автогол в матче Шахтер – Динамо на 90+4-й мин.
Вест Хэм Вест Хэм - Ньюкасл Ньюкасл Английская Премьер-лига видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Джейкоб Мерфи Томаш Соучек Свен Ботман Лукас Пакета
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Футбол | 02 ноября 2025, 05:04 1
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате

Орлы одолели Виторию Гимараеш 3:0, Георгий провел первый тайм, Трубин сыграл на ноль

Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Футбол | 02 ноября 2025, 16:48 34
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч

Поединок 11-го тура УПЛ состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02.11.2025, 11:25
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Виктор СКРИПНИК: «Ошибка могла привести к голу. Ребята выдохнули»
Футбол | 02.11.2025, 19:39
Виктор СКРИПНИК: «Ошибка могла привести к голу. Ребята выдохнули»
Виктор СКРИПНИК: «Ошибка могла привести к голу. Ребята выдохнули»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Бокс | 02.11.2025, 08:20
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 11
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем