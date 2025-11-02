Праздник молотобойцев: Вест Хэм прервал ужасную серию, обыграв Ньюкасл

2 ноября состоялся матч «Вест Хэм» – «Ньюкасл» в рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги.

Встреча на лондонском «Олимпийском стадионе» завершилась долгожданной победой «Вест Хэма», который прервал негативную серию.

«Молотобойцы» оформили три гола в матче и добыли успешный результат со счетом 3:1.

До этого «Вест Гэм» побеждал еще летом, тогда клуб 31 августа разгромил на выезде «Ноттингем Форест» (3:0). После триумфа команда пять раз проиграла и однажды сыграла вничью.

Английская Премьер-лига. 10-й тур, 2 ноября

«Вест Хэм» – «Ньюкасл» – 3:1

Голы: Пакета, 35, Ботман, 45+5 (автогол), Соучек, 90+8 – Мерфи, 4

