  4. Праздник молотобойцев: Вест Хэм прервал ужасную серию, обыграв Ньюкасл
Чемпионат Англии
Вест Хэм
02.11.2025 16:00 – FT 3 : 1
Ньюкасл
Англия
02 ноября 2025, 18:03 | Обновлено 02 ноября 2025, 18:10
Праздник молотобойцев: Вест Хэм прервал ужасную серию, обыграв Ньюкасл

Лондонский клуб забил три мяча и оформил камбэк

Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября состоялся матч «Вест Хэм» – «Ньюкасл» в рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги.

Встреча на лондонском «Олимпийском стадионе» завершилась долгожданной победой «Вест Хэма», который прервал негативную серию.

«Молотобойцы» оформили три гола в матче и добыли успешный результат со счетом 3:1.

До этого «Вест Гэм» побеждал еще летом, тогда клуб 31 августа разгромил на выезде «Ноттингем Форест» (3:0). После триумфа команда пять раз проиграла и однажды сыграла вничью.

Английская Премьер-лига. 10-й тур, 2 ноября

«Вест Хэм» – «Ньюкасл» – 3:1

Голы: Пакета, 35, Ботман, 45+5 (автогол), Соучек, 90+8 – Мерфи, 4

Фотогалерея матча:

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
