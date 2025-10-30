В субботу, 1 ноября состоится поединок 10-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Брайтон

В текущем сезоне «чайки» совсем не поражают своей стабильностью. Сначала коллектив обыгрывает «Ман Сити» или «Челси», а затем проигрывает «Борнмуту» или теряет очки с «Вулвз». Тем не менее, после 9 туров на счету «Брайтона» есть 12 очков, позволяющих ему занимать 13-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета составляет уже 7 баллов, а вот от топ-5 команду отделяет всего 4 зачетных пункта.

В Кубке английской лиги коллективу удалось дойти до 1/8 финала, однако там «чайки» потерпели поражение от «Арсенала» со счетом 2:0.

Лидс

Довольно тяжело действующему победителю Чемпионшипа дается путь в Премьер-лиге. Но даже несмотря на это команда имеет на счету 11 очков и занимает 15 место турнирной таблицы. От зоны вылета «павлинов» отделяет 6 баллов, столько же зачетных пунктов «Лидсу» не хватает до топ-4.

Из Кубка английской лиги клуб вылетел после поражения против «Шеффилд Венздей» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

Начиная с 2021 года, клубы провели между собой 6 поединков. 3 из них завершились вничью, а еще в 3-х победил «Лидс».

Интересные факты

«Брайтон» не проиграл ни в одном домашнем поединке этого сезона. На счету команды 2 победы и 2 ничьи.

А вот «Лидс» потерпел поражение в 4/5 выездных играх текущего сезона.

В матчах «Брайтона» в текущем сезоне Премьер-лиги было забито 29 голов – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.83.